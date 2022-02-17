核食登台 人權協會：中央將民眾的健康放在第二位！

日本核食即將登台，衛生福利部取代司法院職權表示，「食安自治條例」若與中央政策有所牴觸，將宣告無效；中華人權協會今天發布聲明指出，當地方政府積極為民眾健康安全把關，中央政府卻將民眾健康人權放在第二位。

新聞稿聲明全文如下：

蔡政府開放核食進口，又限制地方政府把關的方式，恐怕難獲多數民眾支持，建議中央政府傾聽民意，尊重地方政府的自治權力。

日本核食即將登臺，全臺民眾人心惶惶，不少地方政府積極採取應變措施，有的加強食安查驗量能，有的提前擴充安檢設備，亦有地方政府要求所屬教育局嚴謹審視營養午餐供應契約，把可能造成疑慮的食材排除在外，避免學童營養午餐摻有日本核污食品。

這一切的預防性措施，都是為了民眾健康出發，如同過去衛生福利部長官琅琅上口的「超前部署」，一樣值得肯定；然而，面對日本核食大軍壓境，本應與人民站在一起的衛生福利部，竟取代司法院的職權表示，《食安自治條例》若與中央開放核食政策有所牴觸，將宣告無效，恐怕忽略我國權力分立的制度設計。

依據《地方制度法》第30條第1項及第5項的規定，「自治條例與憲法、法律或基於法律授權之法規或上級自治團體自治條例牴觸者，無效」、「自治團體自治條例有無牴觸發生疑義時，得聲請司法院解釋之」，又《憲法》與增修條文暨《地方制度法》均無任何有關「食安標準」的分類明文，中央機關是否有權宣告地方自治條例無效？應該要先問問司法院的意見才是！

《地方制度法》第2條2款所謂的「自治事項」，指的是地方自治團體依《憲法》或《地方制度法》等規定，得自為立法並執行，或法律規定應由該團體辦理的事務，而負其政策規劃及行政執行責任的事項，其目的正是希望能發揮地方自治的功能。

此外，司法院釋字第738號解釋曾就「各地方政府對於設置核發電子遊戲場業營業級別距離標準給與彈性自主授權，認未違反憲法中央與地方權限劃分原則，距離限制是為了維護社會安寧、善良風俗等公益，立法目的正當是必要手段，沒有違反憲法中央與地方權限劃分原則、法律保留原則及比例原則」明確表示意見，則中央對地方政府所訂定較中央更嚴格標準，應予尊重！

據此，當地方政府站在民眾立場，積極為民眾生命健康安全把關，進而訂定更嚴格安全的「食安標準」時，這可是對人民健康更為有利的事項，中央政府鼓勵支持都來不及，豈能反對或宣告自治條例無效？豈不是把民眾健康人權放到第二位？更把可以拘束全國各機關的司法院釋字第738號解釋意旨拋諸腦後？