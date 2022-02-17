快訊

桃機傳破產？爆舉債將突破百億 交部否認擬助增資

評／烏克蘭大誤判？15萬俄軍拉攏中國卻團結了北約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家打造「FamiSuper選品超市店」 500款生鮮、冷凍、即食食材變身自煮神隊友

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全家便利商店打造全新「FamiSuper選品超市店」，於台北東區和新竹竹北市率先開幕。圖／全家便利商店提供
全家便利商店打造全新「FamiSuper選品超市店」，於台北東區和新竹竹北市率先開幕。圖／全家便利商店提供

根據東方線上調查指出，疫情帶動國人居家自煮的比例攀升，選擇回家吃晚餐者高達9成。看準國人在家簡單煮的生活型態與家戶需求的增加，全家便利商店「FamiSuper超市店」全新店型於台北東區、新竹竹北市、台南正式登場，提供超過3,500項商品，超市專區精選近500款即食調理冷凍品、生鮮食材、日韓進口調味醬料，主打具履歷認證的優質品牌，如玉美嚴選、永豐餘、天和鮮物、究好豬等，方便回家順路買，搭配foodpanda或是龍普店限定的LINE購物嚴選快送服務，還可24小時外送到府，讓居家自煮優雅又愜意。FamiSuper超市店今年展店目標為全台15間，預計帶動單店來客與業績成長1～2成。

全家早在2015年即開出「天和鮮物複合店」，販售冷凍生鮮食材為主，延伸出的「超市機能店」目前已達全台400間；2020疫情元年時再以冷凍店型3.0為概念推出「永豐餘生技複合店」，以冷凍即食食品販售專區，支援消費者的宅居生活需求。今年再升級的FamiSuper超市店，店內設置完整的超市專區，約15坪大小滿足家戶快速採購、簡易烹調、覆熱即食的快速晚餐料理需求，以2～3人的一餐份量為主要規格，並將冷凍商組中即食覆熱型商品的比例一口氣拉高至超過8成，品項超過百種、小份量、易保存的特色，滿足無暇備料、不擅調理的雙薪家庭、小家庭、單身族的需求。除了自有品牌「媽媽煮藝」外，也導入標榜安心健康、擅長家常菜開發的「永豐餘生技」，以及從前菜到甜點皆有的法國冷凍第一品牌「Picard」；為讓消費者更方便料理，冷凍肉品也挑選經半加工分切或醃製的品項，包含符合溯源管理與品質認證的「天和鮮物」、「究好豬」、「洽富雞」等品牌；生鮮冷藏區域則是導入「玉美生技」蔬菜，還有「大武山」雞蛋、「鮮乳坊」牛奶等，還有眾多中西式調味醬料、罐頭食材等。全家也同步於會員App的全+1商城中，開立FamiSuper電商專館，讓全台會員也都可一指方便購。

7-ELEVEN自2014年即開始發展生鮮蔬菜專區，近2年來看好疫情期間生鮮商品需求提升，於2020年擴大進駐冷凍臥式海島櫃的「嚴選素材鮮物」專區，引進多達50款冷凍調理食品，包括美福、美威、安永鮮物等知名品牌，並增加在地採購、友善捕撈的商品比例、嚴選具有完整溯源履歷的商品，提供多元鮮物選擇，帶動門市相關類別業績成長2成。另外，也積極與「台塑蔬菜」結盟推動生鮮蔬菜專區，門市已達900家以上。2021年也與台中頂級日系超市「裕毛屋」攜手合作，於80間門市設置「裕毛屋專區」，主打100%無添加訴求的食品，共有超過50種品項，囊括麵包、包子、調理菜、粥品、湯品、高檔蔬果、進口調味料等結構等簡易調理生鮮食品，今年1月更發展全新便利快超市，以「OPEN NOW」將門市串接外送服務以拓展生鮮雜貨商機，滿足消費者每日就近採購、假日計畫採購等多元需求。7-ELEVEN目前已有超過3,800間門市導入雙門以上冷凍冰箱，冷凍商品數量增加4成。

萊爾富於2020年1月起即陸續於店內推出國產當令食材，2020年7月萊爾富更首度於北市湖鑽、淡水新洲、外埔馬鳴埔3家門市，引進7尺大型冰櫃，上架在地漁會新鮮直送的商品。目前已逾300家門市提供大型的冷凍島櫃，今年冷凍島櫃預計會擴增至千台，目前也引進數十種商品，包含冷凍的魚肉、牛肉、雞肉、香腸、魚丸、烤半雞、特選嫩煎牛排、超值牛五花、虱目魚肚、鯛魚片等，讓消費者在超商就能便利購買冷凍商品。

OKmart自2021年開始即因應市場需求於店內增設「生鮮冷凍專區」、「熟食區」，瞄準即食即飲、自煮便利新鮮的商機，推出近百項商品品項，如牛排、豬肉、魚類、海鮮等，滿足消費者防疫自煮的採購需求。目前全台以北部涵蓋率最高，超過7成門市皆有此新服務，業績成長3成。

萊爾富目前已逾300家門市提供大型的冷凍島櫃，引進數十種生鮮商品，今年冷凍島櫃預計會擴增至千台。圖／萊爾富提供
萊爾富目前已逾300家門市提供大型的冷凍島櫃，引進數十種生鮮商品，今年冷凍島櫃預計會擴增至千台。圖／萊爾富提供
特別引進從前菜到甜點皆有的法國冷凍食品品牌「Picard」。圖／全家便利商店提供
特別引進從前菜到甜點皆有的法國冷凍食品品牌「Picard」。圖／全家便利商店提供
常溫調味品主打永豐餘、知名餐飲與日韓進口品牌，輕鬆為料理增添風味。記者黃筱晴／攝影
常溫調味品主打永豐餘、知名餐飲與日韓進口品牌，輕鬆為料理增添風味。記者黃筱晴／攝影
FamiSuper超市店店內設置完整的超市專區，約15坪大小。圖／全家便利商店提供
FamiSuper超市店店內設置完整的超市專區，約15坪大小。圖／全家便利商店提供
全家FamiSuper選品超市店主打「簡單料理、健康餐食、煮飯神器、享樂生活」 變身自煮神隊友。圖／全家便利商店提供
全家FamiSuper選品超市店主打「簡單料理、健康餐食、煮飯神器、享樂生活」 變身自煮神隊友。圖／全家便利商店提供
冷凍商組中即食覆熱型商品的比例一口氣拉高至超過8成，品項超過百種、小份量、易保存的特色，滿足無暇備料、不擅調理的雙薪家庭、小家庭、單身族的需求。圖／全家便利商店提供
冷凍商組中即食覆熱型商品的比例一口氣拉高至超過8成，品項超過百種、小份量、易保存的特色，滿足無暇備料、不擅調理的雙薪家庭、小家庭、單身族的需求。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN觀察，現代小家庭、個人偏好購買小份量冷凍魚肉生鮮，以簡單料理的方式輕鬆在家吃。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN觀察，現代小家庭、個人偏好購買小份量冷凍魚肉生鮮，以簡單料理的方式輕鬆在家吃。圖／7-ELEVEN提供

生鮮 品牌 疫情

延伸閱讀

「里長茶葉蛋」寵志工 暖男里長自煮2年供應逾萬顆

搶攻單身商機 萊爾富推單人暖心鍋物　衛生紙32折起

世界宗教博物館展多國愛神 民眾情人節有「神」助攻

全家咖啡買1送1、萊爾富買30送33！四大超商「開工優惠」　7-11第2杯半價能寄杯

相關新聞

核食登台 人權協會：中央將民眾的健康放在第二位！

日本核食即將登台，衛生福利部取代司法院職權表示，「食安自治條例」若與中央政策有所牴觸，將宣告無效；中華人權協會今天發布聲...

有行旅帶路 探索歐式美學

到屏東城堡莊園品味歐式美學，聯合報系有行旅企畫的「小歐洲城堡莊園」美學行旅將入住其中，還能與各方職人交流、互動，同時享受...

全家打造「FamiSuper選品超市店」 500款生鮮、冷凍、即食食材變身自煮神隊友

根據東方線上調查指出，疫情帶動國人居家自煮的比例攀升，選擇回家吃晚餐者高達9成。看準國人在家簡單煮的生活型態與家戶需求的...

2022首個大型精品展會WW表展三月登場 伯爵鑽表搶先秀

隨著北歐、歐洲國家逐漸解除旅遊禁令，全世界的經濟似乎即將看見曙光。於此同時，2022年的首個實體大型精品商會「鐘表與奇蹟...

12小時長效鎖香！雅詩蘭黛邀8位調香師創探索香氛系列

在緊張的生活中，香味能為每個人帶來療癒，雅詩蘭黛邀來8位知名調香大師，共創頂級香氛「雋永工藝探索香氛系列」，共有8款香氛...

首3日前10名免費！台中IG打卡餐盒「杉SHAN」插旗台北

台中最美餐盒「杉SHAN」沙拉插旗台北松山區，自2月17日起試營運，預定2月19日正式開幕。自2月19日起開幕日頭3天，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。