全家打造「FamiSuper選品超市店」 500款生鮮、冷凍、即食食材變身自煮神隊友

根據東方線上調查指出，疫情帶動國人居家自煮的比例攀升，選擇回家吃晚餐者高達9成。看準國人在家簡單煮的生活型態與家戶需求的增加，全家便利商店「FamiSuper超市店」全新店型於台北東區、新竹竹北市、台南正式登場，提供超過3,500項商品，超市專區精選近500款即食調理冷凍品、生鮮食材、日韓進口調味醬料，主打具履歷認證的優質品牌，如玉美嚴選、永豐餘、天和鮮物、究好豬等，方便回家順路買，搭配foodpanda或是龍普店限定的LINE購物嚴選快送服務，還可24小時外送到府，讓居家自煮優雅又愜意。FamiSuper超市店今年展店目標為全台15間，預計帶動單店來客與業績成長1～2成。

全家早在2015年即開出「天和鮮物複合店」，販售冷凍生鮮食材為主，延伸出的「超市機能店」目前已達全台400間；2020疫情元年時再以冷凍店型3.0為概念推出「永豐餘生技複合店」，以冷凍即食食品販售專區，支援消費者的宅居生活需求。今年再升級的FamiSuper超市店，店內設置完整的超市專區，約15坪大小滿足家戶快速採購、簡易烹調、覆熱即食的快速晚餐料理需求，以2～3人的一餐份量為主要規格，並將冷凍商組中即食覆熱型商品的比例一口氣拉高至超過8成，品項超過百種、小份量、易保存的特色，滿足無暇備料、不擅調理的雙薪家庭、小家庭、單身族的需求。除了自有品牌「媽媽煮藝」外，也導入標榜安心健康、擅長家常菜開發的「永豐餘生技」，以及從前菜到甜點皆有的法國冷凍第一品牌「Picard」；為讓消費者更方便料理，冷凍肉品也挑選經半加工分切或醃製的品項，包含符合溯源管理與品質認證的「天和鮮物」、「究好豬」、「洽富雞」等品牌；生鮮冷藏區域則是導入「玉美生技」蔬菜，還有「大武山」雞蛋、「鮮乳坊」牛奶等，還有眾多中西式調味醬料、罐頭食材等。全家也同步於會員App的全+1商城中，開立FamiSuper電商專館，讓全台會員也都可一指方便購。

7-ELEVEN自2014年即開始發展生鮮蔬菜專區，近2年來看好疫情期間生鮮商品需求提升，於2020年擴大進駐冷凍臥式海島櫃的「嚴選素材鮮物」專區，引進多達50款冷凍調理食品，包括美福、美威、安永鮮物等知名品牌，並增加在地採購、友善捕撈的商品比例、嚴選具有完整溯源履歷的商品，提供多元鮮物選擇，帶動門市相關類別業績成長2成。另外，也積極與「台塑蔬菜」結盟推動生鮮蔬菜專區，門市已達900家以上。2021年也與台中頂級日系超市「裕毛屋」攜手合作，於80間門市設置「裕毛屋專區」，主打100%無添加訴求的食品，共有超過50種品項，囊括麵包、包子、調理菜、粥品、湯品、高檔蔬果、進口調味料等結構等簡易調理生鮮食品，今年1月更發展全新便利快超市，以「OPEN NOW」將門市串接外送服務以拓展生鮮雜貨商機，滿足消費者每日就近採購、假日計畫採購等多元需求。7-ELEVEN目前已有超過3,800間門市導入雙門以上冷凍冰箱，冷凍商品數量增加4成。

萊爾富於2020年1月起即陸續於店內推出國產當令食材，2020年7月萊爾富更首度於北市湖鑽、淡水新洲、外埔馬鳴埔3家門市，引進7尺大型冰櫃，上架在地漁會新鮮直送的商品。目前已逾300家門市提供大型的冷凍島櫃，今年冷凍島櫃預計會擴增至千台，目前也引進數十種商品，包含冷凍的魚肉、牛肉、雞肉、香腸、魚丸、烤半雞、特選嫩煎牛排、超值牛五花、虱目魚肚、鯛魚片等，讓消費者在超商就能便利購買冷凍商品。