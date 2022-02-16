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12小時長效鎖香！雅詩蘭黛邀8位調香師創探索香氛系列

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
雅詩蘭黛推出「雋永工藝探索香氛系列」。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛推出「雋永工藝探索香氛系列」。圖／雅詩蘭黛提供

在緊張的生活中，香味能為每個人帶來療癒，雅詩蘭黛邀來8位知名調香大師，共創頂級香氛「雋永工藝探索香氛系列」，共有8款香氛，氣味涵蓋茶香、花香、果香與木質調。更因發現許多香水的香味不持久，因而研發獨家專利「長效鎖香」，香氣可持續12小時，滿足感官的享受。

在香味調製上，調香師們從科學研究出發，發現香氣與情緒的相互連動，還能牽連自身情緒，更能透過香味來撩撥、影響情緒，8款香調都能為情緒帶來不同的歡愉感。

其中4款主打款，「白毫日光」結合東方茶香、佛手柑與苦橙的香氣，彷彿是清晨太陽升起時，散發出的溫暖金光，能夠振奮溫暖心靈；「漫舞櫻花」有著櫻花綻放、清爽勃根地黑醋栗葉、天竺葵、佛手柑與忍冬花，能為情緒帶來滿滿的療癒感。

「白茉沉木」以皇家雙瓣茉莉，結合木質廣藿香、檀香木，面對各種冒險，都能充滿勇氣；「檀沙玫瑰」結合檀香、乳香、癒創木香，有著土耳其玫瑰相伴，面對各種挑戰無所畏懼。

「雋永工藝探索香氛系列」瓶身採用槽紋玻璃，磁吸式瓶蓋讓使用更具質感，並設計有獨特符號，呼應每款香氛的香材和意境。於指定櫃點消費滿7千元，享有紐約訂製禮品包裝。

雅詩蘭黛雋永工藝探索香氛系列#漫舞櫻花／40ml售價3,500元、100ml售價7,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛雋永工藝探索香氛系列#漫舞櫻花／40ml售價3,500元、100ml售價7,000元。圖／雅詩蘭黛提供
於指定櫃點購買「雋永工藝探索香氛系列」滿7千元，送紐約風格包裝。圖／雅詩蘭黛提供
於指定櫃點購買「雋永工藝探索香氛系列」滿7千元，送紐約風格包裝。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛雋永工藝探索香氛系列#檀沙玫瑰／40ml售價3,500元、100ml售價7,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛雋永工藝探索香氛系列#檀沙玫瑰／40ml售價3,500元、100ml售價7,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛雋永工藝探索香氛系列#白毫日光／40ml售價3,500元、100ml售價7,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛雋永工藝探索香氛系列#白毫日光／40ml售價3,500元、100ml售價7,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛雋永工藝探索香氛系列#白茉沉木／40ml售價3,500元、100ml售價7,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛雋永工藝探索香氛系列#白茉沉木／40ml售價3,500元、100ml售價7,000元。圖／雅詩蘭黛提供

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