2022首個大型精品展會WW表展三月登場 伯爵鑽表搶先秀

隨著北歐、歐洲國家逐漸解除旅遊禁令，全世界的經濟似乎即將看見曙光。於此同時，2022年的首個實體大型精品商會「鐘表與奇蹟」表展（Watches and Wonders）也將在瑞士時間3月30日開展，一次集結數十個高級鐘表與珠寶品牌，氣勢驚人。其中伯爵（PIAGET）也在日前悄悄釋出兩款Pre WW珠寶腕表，展現閃耀與工藝的積極企圖心。

其中Limelight Gala系列18K白金砂金石面盤米蘭編織鍊帶鑽石腕表，以充滿流動感的表殼結合米蘭式白金編織表帶，傳遞了伯爵的婀娜與婉約，同時18K白金表殼再鑲嵌總計1.64克拉的62顆明亮形切割圓形美鑽，32毫米的白金表殼小巧而美豔，全球限量300只，華麗滿點。