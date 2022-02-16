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2022首個大型精品展會WW表展三月登場 伯爵鑽表搶先秀

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
同時兼具超薄機芯與閃耀鑽石的兩款搶先秀新品，或預告了伯爵2022年的新品發表主軸。圖 / PIAGET提供
同時兼具超薄機芯與閃耀鑽石的兩款搶先秀新品，或預告了伯爵2022年的新品發表主軸。圖 / PIAGET提供

隨著北歐、歐洲國家逐漸解除旅遊禁令，全世界的經濟似乎即將看見曙光。於此同時，2022年的首個實體大型精品商會「鐘表與奇蹟」表展（Watches and Wonders）也將在瑞士時間3月30日開展，一次集結數十個高級鐘表與珠寶品牌，氣勢驚人。其中伯爵（PIAGET）也在日前悄悄釋出兩款Pre WW珠寶腕表，展現閃耀與工藝的積極企圖心。

其中Limelight Gala系列18K白金砂金石面盤米蘭編織鍊帶鑽石腕表，以充滿流動感的表殼結合米蘭式白金編織表帶，傳遞了伯爵的婀娜與婉約，同時18K白金表殼再鑲嵌總計1.64克拉的62顆明亮形切割圓形美鑽，32毫米的白金表殼小巧而美豔，全球限量300只，華麗滿點。

表殼、表帶鑲嵌滿鑽的Polo系列岩石灰鏤空超薄全鑽腕表，則示範了超薄、動感、奢華的三合為一。品牌自製的1200S1超薄鏤空自動上鏈機械機芯厚度僅2.4毫米，同時面盤再以鏤空呈現，讓人從正面或背面都能欣賞機芯在倒角打磨、紋路修飾、偏心自動盤的精緻美感。全表包含表殼、表帶、表冠全數鑲嵌超過1,700顆鑽石，訂價則為660萬元。

伯爵（PIAGET）日前釋出兩款2022年鐘表與奇蹟表展的展前新品訊息，展現閃耀與工藝的積極企圖心。圖 / PIAGET提供
伯爵（PIAGET）日前釋出兩款2022年鐘表與奇蹟表展的展前新品訊息，展現閃耀與工藝的積極企圖心。圖 / PIAGET提供
PIAGET Polo系列岩石灰鏤空超薄全鑽腕表，18K白金的枕型表殼具有伯爵經典的型中型（shape in shape）手法，並結合超薄機芯、表殼表帶全鑲鑽等閃耀特色，660萬元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Polo系列岩石灰鏤空超薄全鑽腕表，18K白金的枕型表殼具有伯爵經典的型中型（shape in shape）手法，並結合超薄機芯、表殼表帶全鑲鑽等閃耀特色，660萬元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Limelight Gala系列18K白金砂金石面盤米蘭編織鍊帶鑽石腕表，501P自動上鏈機械機芯、白金、32毫米、全球限量300只，155萬元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Limelight Gala系列18K白金砂金石面盤米蘭編織鍊帶鑽石腕表，501P自動上鏈機械機芯、白金、32毫米、全球限量300只，155萬元。圖 / PIAGET提供

腕表 鑽石 珠寶

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