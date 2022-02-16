首3日前10名免費！台中IG打卡餐盒「杉SHAN」插旗台北

台中最美餐盒「杉SHAN」沙拉插旗台北松山區，自2月17日起試營運，預定2月19日正式開幕。自2月19日起開幕日頭3天，每日前10名消費者免費，每人每次限購1份。開幕日起來店消費，即可獲得限量草木調口罩香氛貼及新鮮香草飲，數量有限，送完為止。加入Line好友會員並直接線上點餐，還可免費加選一項配料，實際供應依現場為主。

「杉SHAN」以外帶餐盒形式，開放線上點餐服務，跳脫健康餐水煮無味、清淡的印象，從視覺感受就超吸睛，用法式舒肥烹調肉質軟嫩、營養不流失。更研發多達9款特製醬料，絕對不能錯過的獨家檸檬蒔蘿酸乳醬，口感清爽帶有奶香與清新檸檬香，光是混搭就能做出上百種餐盒，怎麼吃都吃不膩。

現場提供近20種豐富配料。圖／HUN混餐飲集團提供。

不只色香味俱全，連配菜都超講究，主廚特製台北店限定配菜——BBQ風味烤玉米、茉莉茶香水蓮…等多達20款配餐選擇，打造出高品質、無負擔又兼具美味的「法式健康盒（Balanced Box）」，提供外食族更多元的早晚餐選擇。

HUN混餐飲集團執行長陳詠翔表示，說到健康餐都只想到水煮餐、水煮雞胸肉，清淡又單調，引不起食慾，容易吃太少又不均衡，很難持之以恆；「『杉SHAN』每一樣食材都細心料理，低油低鹽調味，小孩子才做選擇，好吃跟健康我們全都要！」

台北松山店將公園搬進室內，創造出舒適的野餐風格。圖／HUN混餐飲集團提供。

最受歡迎的人氣主食「低烹奶油牛肉菲力」，用低溫烹調鎖住肉汁，再以奶油炙燒，菲力肉質軟嫩，奶油焦香在口中漫開，吃過一次就讓人念念不忘；台北店更推出限定主食「炙燒舒肥香草豬里肌」，選用低脂豬里肌以百里香、鼠尾草等新鮮香草低溫舒肥，切片後炙燒鎖住肉汁與香氣，除了肉類外也提供素食，如新鮮酪梨、煎板豆腐等主食，細膩的料理手法連顧客都驚嘆。

值得一提的是，「杉SHAN」健康餐盒的基底中，也有同集團「宅JAI」的招牌義大利麵，相較於米飯與麵包等基底，義大利麵屬於「中升糖指數（GI值）」食物。

HUN混餐飲集團執行長陳詠翔。圖／HUN混餐飲集團提供。

另一招牌基底「南洋風味寬粉」，口味Q彈清爽又有飽足感，相對其他主食GI值也較低，不會讓血糖快速上升，胰島素和血糖波動相對穩定，不易囤積體脂肪，專注細節讓健康盒更添精緻，展現用心。

「杉SHAN」台北松山店

．地址：台北市松山區南京東路五段250巷11號之1號

．電話：02-2748-8555