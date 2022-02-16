日立冷氣升級「凍結洗淨2.0+」全面建構日立空氣淨化網

連續20年獲得空調類白金獎，連續13年銷售第一的日立冷氣，2022年家用尊榮系列機種全新登場，日本潔淨雙重科技再進化，升級「凍結洗淨2.0+」，加入電離科技讓潔淨力全面提升。日立冷氣品牌代言人張鈞甯亦現身現場，分享自己因為疫情待在家中的時間變長，而變得更加重視居家環境的舒適度，選擇在家裡安裝日立冷氣後，也深深體會到享受幸福溫度、呼吸最好空氣的安心與舒適。

今年日立變頻冷氣尊榮系列新機種外觀大改版，流線型的設計加上金色珠光，質感大提升，凍結洗淨2.0+全面升級，將空調機內熱交換器凍結、解凍達到洗淨效果，再以熱風運轉加速機體內部乾燥，最後將電離淨化離子充滿機體內，達到長時間高效抑菌，搭配露水盤銀離子，抑菌力高達99.9%。另外，濾網也全面再升級，PM0.1去除率99.9%，呼吸更健康。而全新風道設計，更讓運轉聲音降低至僅有18分貝的極致靜音。除了使用全新日本製壓縮機，達CSPF一級能效，省電又耐用之外，家用全系列機種今年亦全面升級搭載凍結洗淨功能，潔淨力全面提升，輕鬆替消費者解決冷氣內部清潔問題，便利又安心。