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日立冷氣升級「凍結洗淨2.0+」全面建構日立空氣淨化網

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
（左起）日立冷氣品牌代言人張鈞甯、台灣日立江森自控股份有限公司黃葉寶鳳董事長、台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司羅淮正總經理、中華民國電器商業同業公會廖全平理事長，共同揭開日立變頻冷氣家用尊榮系列新機種。圖／日立冷氣提供
（左起）日立冷氣品牌代言人張鈞甯、台灣日立江森自控股份有限公司黃葉寶鳳董事長、台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司羅淮正總經理、中華民國電器商業同業公會廖全平理事長，共同揭開日立變頻冷氣家用尊榮系列新機種。圖／日立冷氣提供

連續20年獲得空調類白金獎，連續13年銷售第一的日立冷氣，2022年家用尊榮系列機種全新登場，日本潔淨雙重科技再進化，升級「凍結洗淨2.0+」，加入電離科技讓潔淨力全面提升。日立冷氣品牌代言人張鈞甯亦現身現場，分享自己因為疫情待在家中的時間變長，而變得更加重視居家環境的舒適度，選擇在家裡安裝日立冷氣後，也深深體會到享受幸福溫度、呼吸最好空氣的安心與舒適。

今年日立變頻冷氣尊榮系列新機種外觀大改版，流線型的設計加上金色珠光，質感大提升，凍結洗淨2.0+全面升級，將空調機內熱交換器凍結、解凍達到洗淨效果，再以熱風運轉加速機體內部乾燥，最後將電離淨化離子充滿機體內，達到長時間高效抑菌，搭配露水盤銀離子，抑菌力高達99.9%。另外，濾網也全面再升級，PM0.1去除率99.9%，呼吸更健康。而全新風道設計，更讓運轉聲音降低至僅有18分貝的極致靜音。除了使用全新日本製壓縮機，達CSPF一級能效，省電又耐用之外，家用全系列機種今年亦全面升級搭載凍結洗淨功能，潔淨力全面提升，輕鬆替消費者解決冷氣內部清潔問題，便利又安心。

日立冷氣不斷加強空氣潔淨力，將冷氣、清淨型除濕機、空氣清淨機三者串連，建構「日立空氣淨化網」。清淨型除濕機一機雙效可以同時淨化空氣中的髒與濕，透過高密度平織空氣濾網、HEPA濾網與脫臭活性碳濾網，有效過濾甲醛、甲苯、二甲苯及抑制過敏原，層層濾淨空氣。日立空氣清淨機則首創「濾網自動清」，讓粉塵堆積前先自體清潔，維護保養更簡單；另外，全系列皆對可對應PM2.5，搭載「抗敏HEPA濾網」自動捕集粉塵、花粉、徽菌等懸浮微粒，常保家中清新好空氣。而由日本美學大師設計的UDP-PF90J系列，全效濾淨以及簡約人性化設計兩者兼具，可以輕易融人不同居家風格，讓日常生活不僅潔淨更添極致奢華。

日立冷氣升級10重清淨防護，層層過濾清淨，讓呼吸更健康。記者沈昱嘉／攝影
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業界領先標配雲端智慧控，App可結合手機GPS定位設定智慧排程，可與選購的家用AQI感測器及Google Nest智慧音箱連動控制。記者沈昱嘉／攝影
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日立冷氣不斷加強空氣潔淨力，將冷氣、清淨型除濕機、空氣清淨機三者串連，建構「日立空氣淨化網」。記者沈昱嘉／攝影
日立冷氣不斷加強空氣潔淨力，將冷氣、清淨型除濕機、空氣清淨機三者串連，建構「日立空氣淨化網」。記者沈昱嘉／攝影
日立冷氣幸福溫度大使張鈞甯蒞臨記者會現場，親自揭開日立變頻冷氣家用尊榮系列新品面貌。圖／日立冷氣提供
日立冷氣幸福溫度大使張鈞甯蒞臨記者會現場，親自揭開日立變頻冷氣家用尊榮系列新品面貌。圖／日立冷氣提供

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