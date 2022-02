變身前衛裝置 URWERK、名士 黑色腕表遞傳藝術氣息

從最早的教堂大鐘、懷表,以致今日的腕表,時計的演進史早已脫離了單純指示時間的功能性,而透過形體的設計與前衛的科技概念,將這種時間的儀器賦予了藝術性與獨特美感。獨立製表品牌URWERK與名士表(Baume et Mercier)近日不約而同各自發表了一只黑色為視覺主軸的表款,一者前衛科幻、一者以藝術大師之名,各自展現了手表在時間顯示以外的收藏況味。

名表與藝術的合作時有所聞,但和仍在世的藝術大師合作就相對少見。名士(Baume et Mercier)和高齡103歲的當代法國藝術家Pierre Soulages合作,Pierre Soulages自1989年起創作的「超越黑色(Outrenoir)」系列作品,以生動鮮明的質感,展現了黑色的閃亮、暗啞、粉末、條紋、平坦、柔滑、拋光等各種層次;明示巧妙將「超越黑色」的黑與質地,還原在Hampton系列表款面盤上。

除了表殼和指針被以PVD黑色塗層處理,0.2毫米的石材並透過電鍍工序,披上了神秘的黑色,不規律中帶有隱藏秩序性的面盤,像是時間的神秘暗流、也像藝術的本質,帶來諸多可能的聯想。漢伯頓系列——向皮埃爾·蘇拉吉致敬(Hampton Hommage à Pierre Soulages)腕表將依訂單生產,而限量發行的102只也呼應了藝術家的現在年齡,並可在名士表官方網站上接受預訂登記。