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變身前衛裝置 URWERK、名士 黑色腕表遞傳藝術氣息

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
現在年齡102歲的法國藝術家Pierre Soulages，早從1989年起創作的「超越黑色（Outrenoir）」系列作品，並以生動鮮明的質感，展現黑色的各種奇趣層次。圖 / Baume et Mercier提供
現在年齡102歲的法國藝術家Pierre Soulages，早從1989年起創作的「超越黑色（Outrenoir）」系列作品，並以生動鮮明的質感，展現黑色的各種奇趣層次。圖 / Baume et Mercier提供

從最早的教堂大鐘、懷表，以致今日的腕表，時計的演進史早已脫離了單純指示時間的功能性，而透過形體的設計與前衛的科技概念，將這種時間的儀器賦予了藝術性與獨特美感。獨立製表品牌URWERK與名士表（Baume et Mercier）近日不約而同各自發表了一只黑色為視覺主軸的表款，一者前衛科幻、一者以藝術大師之名，各自展現了手表在時間顯示以外的收藏況味。

名表與藝術的合作時有所聞，但和仍在世的藝術大師合作就相對少見。名士（Baume et Mercier）和高齡103歲的當代法國藝術家Pierre Soulages合作，Pierre Soulages自1989年起創作的「超越黑色（Outrenoir）」系列作品，以生動鮮明的質感，展現了黑色的閃亮、暗啞、粉末、條紋、平坦、柔滑、拋光等各種層次；明示巧妙將「超越黑色」的黑與質地，還原在Hampton系列表款面盤上。

除了表殼和指針被以PVD黑色塗層處理，0.2毫米的石材並透過電鍍工序，披上了神秘的黑色，不規律中帶有隱藏秩序性的面盤，像是時間的神秘暗流、也像藝術的本質，帶來諸多可能的聯想。漢伯頓系列——向皮埃爾·蘇拉吉致敬（Hampton Hommage à Pierre Soulages）腕表將依訂單生產，而限量發行的102只也呼應了藝術家的現在年齡，並可在名士表官方網站上接受預訂登記。

另一方面，獨立製表品牌URWERK新作UR-100V C52碳纖維腕表則使用了輕量化、富有豐富「表情」的碳纖維為表殼，並使用品牌經典的衛星小時轉頭結構，UR 12.02自動上鍊機芯經過精密的魚鱗紋、噴砂打磨修飾，同時面盤中並大量使用綠色夜光塗料，加上鏤空的鋁金屬材質卡羅素結構，讓表款更像是一只太空中的神秘船艦、航向蒼穹未知。

名士表Hampton系列「向皮埃爾·蘇拉吉致敬」腕表，將附有一枚特製表盒、蘇拉吉博物館的雙人VIP通行證，以及一本藝術家的主題精裝書籍。圖 / Baume et Mercier提供
名士表Hampton系列「向皮埃爾·蘇拉吉致敬」腕表，將附有一枚特製表盒、蘇拉吉博物館的雙人VIP通行證，以及一本藝術家的主題精裝書籍。圖 / Baume et Mercier提供
具有黑色自動盤的ETA 2892機芯，將可在表背略為一窺機芯的佈局結構。圖 / Baume et Mercier提供
具有黑色自動盤的ETA 2892機芯，將可在表背略為一窺機芯的佈局結構。圖 / Baume et Mercier提供
UR-100V C52碳纖維腕表大量使用綠色夜光塗料，加上鏤空的鋁金屬材質卡羅素結構，讓表款更像是一只太空中的神秘船艦、航向蒼穹未知。圖 / URWERK提供
UR-100V C52碳纖維腕表大量使用綠色夜光塗料，加上鏤空的鋁金屬材質卡羅素結構，讓表款更像是一只太空中的神秘船艦、航向蒼穹未知。圖 / URWERK提供
收藏在蘇拉吉博物館（Soulages Musee）中的Pierre Soulages作品。圖 / Baume et Mercier提供
收藏在蘇拉吉博物館（Soulages Musee）中的Pierre Soulages作品。圖 / Baume et Mercier提供
URWERK新作UR-100V C52碳纖維腕表，188萬元。圖 / URWERK提供
URWERK新作UR-100V C52碳纖維腕表，188萬元。圖 / URWERK提供

品牌 腕表 藝術家

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