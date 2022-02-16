誠品閱讀職人大賞入圍揭曉！柯佳嬿角逐「年度新人」

2022年開工不久，想找些書充電或治癒一下自己，不妨參考第一線書店職人的觀察與推薦。誠品書店一年一度逾千位職人票選「誠品閱讀職人大賞」4大獎項入圍名單今揭曉，金鐘視后柯佳嬿首本創作《再見少女》、洪愛珠首本創作《老派少女購物路線》，皆獲青睞入圍「年度新人」獎項；江鵝、大師兄與謝哲青等知名作家皆入圍「年度最期待作家」。即日起至3月11日「誠品閱讀職人大賞」入圍書展於全台誠品書店、誠品線上同步開展，參展書籍單本7.9折、兩本以上7.5折，讓愛書者與書店職人力挺年度好書。

金鐘視后柯佳嬿首本創作《再見少女》結合散文、詩詞、攝影共77篇愛情與生活的動人語錄，以溫柔細膩的文字敲開讀者心房，以輕巧的文字述說人生，引發讀者共鳴，誠品書店職人認為，隨著她的閱歷增長，一定能創作出更多感動。

作家洪愛珠首本創作《老派少女購物路線》，在字裡行間可感受到食物的味蕾、市場的熱鬧和人情味，讓讀者觸動五感、身歷其境，而看似訴說飲食的作品，卻又離不開與媽媽相處的點點滴滴，透過每一道菜緬懷母女情，真摯而內斂也令人感動，誠品書店職人讚譽為新一代最令人驚艷的飲食文學書寫者。此外，入圍的還有作家林儀，作品《注音練習》以注音符號ㄅ到ㄦ創作新詩訴說母親的一生，細膩傳達不曾說出口的犧牲及成全，展現女性的溫柔與堅毅，相當動人。

競爭最激烈的誠品閱讀職人大賞「年度最期待作家」，以笑中帶淚的寫作功力最受好評，話題電視劇《俗女養成記》原著作者江鵝睽違五年散文新作《俗女日常》不改幽默詼諧本色，以有趣且洗鍊的文字描述到台北打拚的都會熟女日常，誠品書店職人說：「連悲慘至極的事都能讓人又哭又笑」。

從接體員到火葬場技工、看盡人生百態的作家大師兄作品《火來了，快跑》，以平實風趣道出殯葬業經歷，看到人性殘酷的一面，卻也引人省思，讓職人摩拳擦掌期待下一步新作問世。

知名旅遊作家謝哲青作品《早知道就待在家》書名耐人尋味，同時入圍「年度最期待作家」與「書店職人最想賣」，什麼原因讓愛旅遊的他如此感嘆？長年旅遊的謝哲青，曾在遠遊時遭遇傷病疼痛、相信人性陷入危機，因而有後悔的情緒，但也在旅程中見證世界各地善良的人，讓他有了新的體悟。誠品書店職人認為，書中不但可以跟著謝哲青的腳步遊歷各處，更能透過感性文字重新與自身對話、領會人生。

「書店職人最想賣」入圍書單除了作家謝哲青《早知道就待在家》書寫旅遊飄泊多年後的頓悟；心靈療癒作家麥特海格小說《午夜圖書館》也推薦給經常後悔，或是想和自己和解的人。《午夜圖書館》描述在生與死之間有間圖書館，架上的每本書都是不同的人生劇本，主角在圖書館裡獲得重新選擇的機會，誠品書店職人表示，此書不但有平行時空敘事的精彩，更能讓讀者反思「做了另一個選擇真的會更好嗎？」

喜歡溫馨療癒的讀者，推薦韓國草花詩人羅泰柱作品《像看花一樣看著你》，蒐羅年輕讀者最愛的115首詩，連韓星李鍾碩、BTS防彈少年團隊長RM也拜讀但文字真誠又充滿人生智慧，且詩集篇幅短，即使只有零碎的時間也能閱讀，隨時隨地為心靈充電。