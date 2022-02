拍賣史上最巨！15克拉艷彩藍鑽將登蘇富比香港春拍

藍鑽令人神迷嚮往,不僅因為它在已經非常稀有的彩色鑽石中極為罕見,,藍鑽的夢幻色澤亦令人魂牽夢縈。蘇富比宣布將於4月舉辦的香港春拍上,推出重逾15.10克拉的「戴比爾斯庫利南浩宇之藍」(The De Beers Cullinan Blue),不但是拍賣史上最碩大的艷彩藍鑽,更是美國寶石學院(GIA)所鑑定過最大的內部無瑕階梯式切割艷彩藍鑽,估價逾4,800萬美元。這枚稀世藍鑽今天在紐約蘇富比亮相,隨後於各地巡展,預計也將於拍前來台北展出。

藍鑽的特有色彩源自於晶體結構中的微量硼元素,是大自然的奇妙奧蹟。The De Beers Cullinan Blue於彩鑽的顏色評鑑準獲得最高的艷彩等級,在GIA評級的藍色鑽石中,僅有少於1%屬此等級。同時,The De Beers Cullinan Blue的淨度屬於「內部無瑕」(Internally Flawless),且是少於0.5%的Type IIb鑽石。

這枚The De Beers Cullinan Blue的原石是於2021年在南非DE BEERS的傳奇礦區庫利南鑽礦(Cullinan Mine)被發現,是目前為數不多的極稀藍鑽來源之一;2016年4月香港蘇富比以2億4,828萬港元成交的10.10克拉橢圓形艷彩藍鑽「DE BEERS戴比爾斯千禧瑰寶4」(De Beers Millennium Jewel 4)就是來自於此。

由於鑽石是地球上最堅硬的物質,藍鑽結晶成形更為罕見,切割藍鑽比其他鑽石更富挑戰性。DE BEERS與經驗最豐富的鑽石切割大師之一Diacore攜手合作耗時一年切割及打磨。經典的長方形階梯式切割往往出現在顏色淨度較高的白鑽上,為了能讓彩鑽的顏色顯得更濃郁,很少出現在彩鑽上。鑽石本身的顏色必須比其他切工形狀的鑽石更為濃郁才行,其罕見程度可見一斑。DE BEERS也將為此鑽特別為打造了羽冠造型戒指,贈送予成功得標者。