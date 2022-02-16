快訊

獨／巴戈離世 方芳芳：他告訴我人生很短，但很幸福

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拍賣史上最巨！15克拉艷彩藍鑽將登蘇富比香港春拍

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
The De Beers Cullinan Blue是目前拍賣史上最大的豔彩等級藍鑽，估價逾4,800萬美元。圖／蘇富比提供
The De Beers Cullinan Blue是目前拍賣史上最大的豔彩等級藍鑽，估價逾4,800萬美元。圖／蘇富比提供

藍鑽令人神迷嚮往，不僅因為它在已經非常稀有的彩色鑽石中極為罕見，，藍鑽的夢幻色澤亦令人魂牽夢縈。蘇富比宣布將於4月舉辦的香港春拍上，推出重逾15.10克拉的「戴比爾斯庫利南浩宇之藍」（The De Beers Cullinan Blue），不但是拍賣史上最碩大的艷彩藍鑽，更是美國寶石學院（GIA）所鑑定過最大的內部無瑕階梯式切割艷彩藍鑽，估價逾4,800萬美元。這枚稀世藍鑽今天在紐約蘇富比亮相，隨後於各地巡展，預計也將於拍前來台北展出。

藍鑽的特有色彩源自於晶體結構中的微量硼元素，是大自然的奇妙奧蹟。The De Beers Cullinan Blue於彩鑽的顏色評鑑準獲得最高的艷彩等級，在GIA評級的藍色鑽石中，僅有少於1%屬此等級。同時，The De Beers Cullinan Blue的淨度屬於「內部無瑕」（Internally Flawless），且是少於0.5%的Type IIb鑽石。

這枚The De Beers Cullinan Blue的原石是於2021年在南非DE BEERS的傳奇礦區庫利南鑽礦（Cullinan Mine）被發現，是目前為數不多的極稀藍鑽來源之一；2016年4月香港蘇富比以2億4,828萬港元成交的10.10克拉橢圓形艷彩藍鑽「DE BEERS戴比爾斯千禧瑰寶4」（De Beers Millennium Jewel 4）就是來自於此。

由於鑽石是地球上最堅硬的物質，藍鑽結晶成形更為罕見，切割藍鑽比其他鑽石更富挑戰性。DE BEERS與經驗最豐富的鑽石切割大師之一Diacore攜手合作耗時一年切割及打磨。經典的長方形階梯式切割往往出現在顏色淨度較高的白鑽上，為了能讓彩鑽的顏色顯得更濃郁，很少出現在彩鑽上。鑽石本身的顏色必須比其他切工形狀的鑽石更為濃郁才行，其罕見程度可見一斑。DE BEERS也將為此鑽特別為打造了羽冠造型戒指，贈送予成功得標者。

過去廿年來，僅有屈指可數的重要藍鑽登上拍場。鑽石及寶石每克拉單位價世界拍賣紀錄就是由名為「約瑟芬的藍月」（The Blue Moon of Josephine）的豔彩藍鑽於2015年日內瓦蘇富比創下，這枚12.03克拉枕型切割內部無瑕艷彩藍鑽當時以逾4,846萬美元成交，合約每克拉402萬美元。次高價的豔彩藍鑽則是2016 年於日內瓦佳士得以逾5754萬美元成交的14.62克拉長方形切割VVS1 淨度「The Oppenheimer Blue」。

The De Beers Cullinan Blue，重逾15.10克拉內部無瑕豔彩藍鑽，採長方形階梯式切割，估價逾4,800萬美元。圖／蘇富比提供
The De Beers Cullinan Blue，重逾15.10克拉內部無瑕豔彩藍鑽，採長方形階梯式切割，估價逾4,800萬美元。圖／蘇富比提供
The De Beers Cullinan Blue是目前拍賣史上最大的豔彩等級藍鑽，估價逾4,800萬美元。圖／蘇富比提供
The De Beers Cullinan Blue是目前拍賣史上最大的豔彩等級藍鑽，估價逾4,800萬美元。圖／蘇富比提供
The De Beers Cullinan Blue，重逾15.10克拉內部無瑕豔彩藍鑽，採長方形階梯式切割，估價逾4,800萬美元。圖／蘇富比提供
The De Beers Cullinan Blue，重逾15.10克拉內部無瑕豔彩藍鑽，採長方形階梯式切割，估價逾4,800萬美元。圖／蘇富比提供

鑽石 蘇富比 香港

延伸閱讀

東亞疫情急速升溫 香港醫療量能告急

有片｜磚頭也能健身？香港健身教練帶你練肌肉

香港疫情嚴峻 防疫祭鐵腕：公務員未接種疫苗禁止上班

香港今日確診破4,000例 專家警告醫療系統即將崩潰

相關新聞

解蛋荒！第一批進口雞蛋何時來？ 農委會：快了

進口蛋要來了？為解決蛋荒，第一批由澳洲進口的空運蛋即將來台，但確切的數量與時間點農委會不願透露，據了解，這次蛋荒進口雞蛋...

2022首個大型精品展會WW表展三月登場 伯爵鑽表搶先秀

隨著北歐、歐洲國家逐漸解除旅遊禁令，全世界的經濟似乎即將看見曙光。於此同時，2022年的首個實體大型精品商會「鐘表與奇蹟...

12小時長效鎖香！雅詩蘭黛邀8位調香師創探索香氛系列

在緊張的生活中，香味能為每個人帶來療癒，雅詩蘭黛邀來8位知名調香大師，共創頂級香氛「雋永工藝探索香氛系列」，共有8款香氛...

首3日前10名免費！台中IG打卡餐盒「杉SHAN」插旗台北

台中最美餐盒「杉SHAN」沙拉插旗台北松山區，自2月17日起試營運，預定2月19日正式開幕。自2月19日起開幕日頭3天，...

日立冷氣升級「凍結洗淨2.0+」全面建構日立空氣淨化網

連續20年獲得空調類白金獎，連續13年銷售第一的日立冷氣，2022年家用尊榮系列機種全新登場，日本潔淨雙重科技再進化，升...

變身前衛裝置 URWERK、名士 黑色腕表遞傳藝術氣息

從最早的教堂大鐘、懷表，以致今日的腕表，時計的演進史早已脫離了單純指示時間的功能性，而透過形體的設計與前衛的科技概念，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。