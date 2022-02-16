東京餐廳Été主廚庄司夏子 獲2022年亞洲最佳女廚師獎
東京餐廳Été日本藉主廚庄司夏子，榮獲2022年度「亞洲50最佳餐廳」亞洲最佳女廚師獎。此獎項由300多位「亞洲 50 最佳餐廳」（Asia's 50 Best Restaurants） 評審委員會成員投票選出；庄司夏子主廚將於3月29日在由聖沛黎洛和巴娜（S.Pellegrino和Acqua Panna）贊助的第十屆「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮上獲得此項殊榮。
「亞洲50最佳餐廳」編輯William Drew表示：「庄司夏子優雅的作品，彰顯了其完美主義、她對細節的執著以及豐富的創造力，是實至名歸的『亞洲最佳女廚師獎』得獎者。她巧用季節性食材，配合出色的廚藝技巧，將時尚與美食融為一體，充分展現日本料理的藝術。」
庄司夏子於法式餐廳Florilège展開其職業生涯，跟隨Florilège的主廚兼創辦人川手寬康（Hiroyasu Kawate）鑽研學習，並在三年內晉升為副廚師。
庄司夏子主廚於2014年在東京澀谷開設Été（意指法文中的「夏天」）餅撻店。一年後旋即獲得全球關注，並轉變為一間只有四人座位且僅限對受邀食客開放的餐廳，進一步提升她在東京競爭激烈的餐飲業的知名度。
庄司夏子主廚於接受獎項時指出：「我非常感激能獲得這個獎項，同時感謝所有支持我的人。我希望能成為日本女廚師們的榜樣，以這個獎項激勵她們追逐自己的夢想。我更要特別鳴謝每一位曾指導過我的廚師們，他們的廚藝和藝術靈感均為我帶來啟發。」
曾獲亞洲最佳女廚師稱號的廚師，包括來自泰國的Duangporn 'Bo' Songvisava（2013年）、台灣的陳嵐舒（2014年）、香港的劉韻棋（Vicky Lau）（2015年）、菲律賓的Margarita Forés（2016年）、香港的May Chow（2017年）、同樣來自泰國的Bongkoch ‘Bee’Satongun（2018年）、Garima Arora（2019年）、韓國的趙希淑（2020年）及上海的譚綺文（2021年）。
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