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小孩免費！淡水蘊泉庄飯店推專案 泡湯吃鍋輕鬆玩
春節連假結束，即將迎來228假期，想來場親子之旅又不想塞車費力，不妨安排淡水行。蘊泉庄溫泉度假飯店即日起至3月31日推出「歡喜親子遊專案」，兩位成人入住，即免費招待一位孩童，平日每晚10,500元起，住宿期間除了泡暖湯，還可體驗館內DIY活動；另有一泊二食住房專案13,100元起。
蘊泉庄溫泉度假飯店內設有「親子童玩間」，全區以自然原木風格呈現，規劃有小超市、木工坊、廚房餐廳、溜滑梯、騎乘小車，以及小圖書館空間，打造一座彷若北歐城市裡的小社區，可讓小孩在此盡情放電。
蘊泉庄執行長盧碧蓮表示，親子童玩間規劃多種遊憩設施，適合各年齡層的孩童，親子可一起互動投入角色扮演遊戲，寓教於樂。此外，飯店除了落實防疫措施，為減少接觸，住宿期間早餐由專人送至房內，旅客可以安心享受私密的假期。
館內的「琥珀黃金泉」也是重點，泉質來自大屯山脈火成岩區，色澤呈琥珀香檳色，擁有礦湯特質與海洋礦鹽精華，集硫磺泉（膚之湯）、碳酸氫鈉泉（美人湯）、鹽物泉（瘦身湯）三大名湯之大成。日式禪風流淌的「沐天澤」大眾裸湯，靜謐幽靜；若喜歡隱密的泡湯氛圍，也可選擇在客房裡享受泡湯樂趣，每房皆備有養生湯池，另設養生SPA浴座。
除了一泊一或二食專案，也針對單純泡湯的旅客推出「客房泡湯輕食專案」，土舍套房3,000元、水舍套房4,000元，另含蘊式木盒點心組一組。
蘊泉庄
地址：新北市淡水區淡金路79巷18號
電話：02-2622-7888
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