快訊

獨／巴戈離世 方芳芳：他告訴我人生很短，但很幸福

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小孩免費！淡水蘊泉庄飯店推專案 泡湯吃鍋輕鬆玩

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
飯店溫泉泉質來自大屯山脈火成岩區，旅客可在「沐天澤」享受泡湯樂趣。圖／蘊泉庄提供
飯店溫泉泉質來自大屯山脈火成岩區，旅客可在「沐天澤」享受泡湯樂趣。圖／蘊泉庄提供

春節連假結束，即將迎來228假期，想來場親子之旅又不想塞車費力，不妨安排淡水行。蘊泉庄溫泉度假飯店即日起至3月31日推出「歡喜親子遊專案」，兩位成人入住，即免費招待一位孩童，平日每晚10,500元起，住宿期間除了泡暖湯，還可體驗館內DIY活動；另有一泊二食住房專案13,100元起。

蘊泉庄溫泉度假飯店內設有「親子童玩間」，全區以自然原木風格呈現，規劃有小超市、木工坊、廚房餐廳、溜滑梯、騎乘小車，以及小圖書館空間，打造一座彷若北歐城市裡的小社區，可讓小孩在此盡情放電。

蘊泉庄執行長盧碧蓮表示，親子童玩間規劃多種遊憩設施，適合各年齡層的孩童，親子可一起互動投入角色扮演遊戲，寓教於樂。此外，飯店除了落實防疫措施，為減少接觸，住宿期間早餐由專人送至房內，旅客可以安心享受私密的假期。

館內的「琥珀黃金泉」也是重點，泉質來自大屯山脈火成岩區，色澤呈琥珀香檳色，擁有礦湯特質與海洋礦鹽精華，集硫磺泉（膚之湯）、碳酸氫鈉泉（美人湯）、鹽物泉（瘦身湯）三大名湯之大成。日式禪風流淌的「沐天澤」大眾裸湯，靜謐幽靜；若喜歡隱密的泡湯氛圍，也可選擇在客房裡享受泡湯樂趣，每房皆備有養生湯池，另設養生SPA浴座。

除了一泊一或二食專案，也針對單純泡湯的旅客推出「客房泡湯輕食專案」，土舍套房3,000元、水舍套房4,000元，另含蘊式木盒點心組一組。

蘊泉庄

地址：新北市淡水區淡金路79巷18號

電話：02-2622-7888

官網： www.yunestatehotel.com

平日一泊一食專案1000元起，兩位成人入住土舍套房一晚，免費招待一位孩童。圖／蘊泉庄提供
平日一泊一食專案1000元起，兩位成人入住土舍套房一晚，免費招待一位孩童。圖／蘊泉庄提供
蘊木盒早餐，由專人送進房。圖／蘊泉庄提供
蘊木盒早餐，由專人送進房。圖／蘊泉庄提供
蘊式海陸極鮮鍋。圖／蘊泉庄提供
蘊式海陸極鮮鍋。圖／蘊泉庄提供

親子 淡水

延伸閱讀

淡水機車待轉區塞滿滿 地方要求加寬加大

公司田溪整治加碼沿線休憩環境 淡水公八公園段先行

高中以下學校外籍師入境專案 15日重啟申請

孫生媽媽淡水涉偷LV包 卻辯要交給里長

相關新聞

解蛋荒！第一批進口雞蛋何時來？ 農委會：快了

進口蛋要來了？為解決蛋荒，第一批由澳洲進口的空運蛋即將來台，但確切的數量與時間點農委會不願透露，據了解，這次蛋荒進口雞蛋...

2022首個大型精品展會WW表展三月登場 伯爵鑽表搶先秀

隨著北歐、歐洲國家逐漸解除旅遊禁令，全世界的經濟似乎即將看見曙光。於此同時，2022年的首個實體大型精品商會「鐘表與奇蹟...

12小時長效鎖香！雅詩蘭黛邀8位調香師創探索香氛系列

在緊張的生活中，香味能為每個人帶來療癒，雅詩蘭黛邀來8位知名調香大師，共創頂級香氛「雋永工藝探索香氛系列」，共有8款香氛...

首3日前10名免費！台中IG打卡餐盒「杉SHAN」插旗台北

台中最美餐盒「杉SHAN」沙拉插旗台北松山區，自2月17日起試營運，預定2月19日正式開幕。自2月19日起開幕日頭3天，...

日立冷氣升級「凍結洗淨2.0+」全面建構日立空氣淨化網

連續20年獲得空調類白金獎，連續13年銷售第一的日立冷氣，2022年家用尊榮系列機種全新登場，日本潔淨雙重科技再進化，升...

變身前衛裝置 URWERK、名士 黑色腕表遞傳藝術氣息

從最早的教堂大鐘、懷表，以致今日的腕表，時計的演進史早已脫離了單純指示時間的功能性，而透過形體的設計與前衛的科技概念，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。