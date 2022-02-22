徐若瑄鋼鐵V不是喊假的！ 其實有「益」靠

「鋼鐵V」徐若瑄Vivian，正在準備5月攻「蛋」。 圖／健康力 提供

全力備戰5月攻上台北小巨蛋舉辦個人演唱會的徐若瑄，為首度大型售票個唱全力以赴，新作品作詞、練舞、拍MV，馬不停蹄的鋼鐵V形象令人印象深刻，更別說還有代言、演戲等工作，平時更得兼顧家庭、陪伴黏TT的寶貝兒子，人前人後總是力求完美，這些高壓的確得靠「鋼鐵V」般的意志力和好體質免疫力來支持！更讓「米粉」們好奇不敗女神Vivian出道30多年到底是怎麼打造的好體質？

從14歲參加選秀比賽出道至今，個子嬌小不到45公斤的Vivian總給人活力充沛的印象。Vivian透露，日常除了注重飲食、補充保健食品，對運動也不馬虎！她2015年懷孕階段因為體質因素必須安胎臥床5個月，加上2018年初徐老爹過世的衝擊，讓她對自己的健康管理有了更積極的態度。

徐若瑄每天補充免疫力益生菌 打造鋼鐵V好體質過去因為遺傳加上壓力偶會出現身體的小狀況，Vivian選擇面對問題找到解決的方法，熱愛分享的她，不吝透露自己身心靈兼備的強身之道。這六年多來，Vivian養成每周3次健身、2次有氧、跑步5天的好習慣，時不時小露驚人的川字肌，驚人毅力地規律運動讓自己的體能保持在絕佳狀態。她每天必吃益生菌，再從心態上改變解除壓力，現在的她氣色紅潤、更是常常自拍大素顏，讓米粉們很放心。

很重視免疫力調整的Vivian，從飲食開始就很講究，大部分的時間都吃很多蛋白質和蔬菜，利用食物當中的營養素為體質打底。Vivian強調：「抗壓關鍵在免疫力，我的秘密武器就是健康力免疫力益生菌PROTE200，免疫力調節妥當，比較不會『中獎』，給自己由內而外的保護力，身邊經常備著好幾盒。」

徐若瑄選擇優質的益生菌，給自己儲備堅強戰鬥力。 圖／健康力 提供

健康力PROTE200 免疫力+過敏調節雙認證現代人壓力大、常熬夜，免疫力失衡常有所聞，市面上益生菌品牌眾多，為什麼挑選PROTE200益生菌呢？Vivian指出：「PROTE200是超過300位醫師信賴推薦的益生菌，擁有市售少見免疫加過敏健康雙認證，可以免疫調節及輔助調整過敏體質，從一萬菌種中篩選的專利菌株，通過醫學中心臨床實證，連續使用明顯有感，讓我更有戰鬥力。」好菌要發揮效力，PROTE200專利三層凍晶包埋技術，活菌定殖性高，附著力強，保護力Up Up。

現在疫情威脅尚未解除，即使完整接種疫苗也不能鬆懈，外在防護和內在體質都很重要，健康力免疫力益生菌PROTE200為體質打造保護網，有逐批檢驗安全把關、活菌全程低溫冷藏配送，是「鋼鐵V」徐若瑄打造健康體質的靠山。

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