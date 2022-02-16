RIMOWA好浪漫！忠實呈現月球表面登機箱、 人氣袋包在台上市

去年11月，豪華行李箱品牌RIMOWA在經典的Original鋁鎂合金行李箱系列，延續星際冒險概念，模仿月球表面的視覺效果，打造出Moon登機箱。而且品牌還很浪漫計算了德國科隆總部到月球的往返距離，當作製作的數量參考，全球限量750個，引起RIMOWA粉絲的關注。

在2021年3月，RIMOWA就先在Original鋁鎂合金行李箱系列，推出以火星為靈感的限定配色登機箱，顯眼又高調的存在，成為品牌粉絲討論的焦點。而在同年11月，RIMOWA則是改以月球為設計概念，運用陽極氧化技術，在行李箱上忠實呈現隕石坑的景象。同時擷取自太空衣的紅色，運用在箱身的邊條上，連同附贈的皮質行李吊牌，也是紅白配色。這系列登機箱在去年於國外上市後，終於也來到台灣，限量發售10個。

RIMOWA延續星際冒險概念，模仿月球表面的視覺效果，打造出Moon登機箱，全台限量10個，僅限Bellavita專賣店銷售，53,800元。圖／RIMOWA提供

而每一季都會推出新色的Essential系列，也自坦桑尼亞北部名為納特龍湖獲得啟發，常年維持高強度鹼性，因此僅有少數生物能存活，其中之一就是紅鶴。RIMOWA便以湖泊與紅鶴的天然色澤為基礎，呈現出Flamingo火鶴紅、Azure霧藍，兩款新配色，同樣提供了登機箱、Check-In L和Trunk Plus三種尺寸選擇。另外，RIMOWA的Never Still系列袋包，在持續的新冠疫情影響下，成為了品牌銷售業績的救命符。因此，RIMOWA也讓系列品項拓展的更完整，包括了隨身迷你袋、卡夾和護照套，以及AirPods保護殼、半月形側背包。除了基本色系之外，品牌還嘗試了撞色設計，讓包款更具精品質感。

RIMOWA Essential系列在這季呈現Flamingo火鶴紅配色。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Essential系列在這季呈現FAzure霧藍配色。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Essential系列在這季呈現Flamingo火鶴紅配色。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Essential系列在這季呈現FAzure霧藍配色。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Never Still系列迷你小包。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Never Still系列名片夾。圖／RIMOWA提供