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繼光香香雞「咖哩炸雞」升級回歸！搖搖黑白組同步登場
繼去年推出「咖哩炸雞」後，連鎖鹽酥雞「繼光香香雞」再將於2月17日起，推出全新「搖搖黑白組」，咖哩炸雞也將再度回歸，而且配方再升級，滿足炸物愛好者的喜好。2月17日起，會員儲值還可獲得「Q版保溫袋」回家。
繼光香香雞近期積極推出一系列風味炸雞，其中即包括咖哩炸雞。本次繼光香香雞將咖哩炸雞配方調整再升級，選用十餘種印度咖哩香料還有花椒香氣營造出層次韻味，再搭配上整桶均是使用雞腿肉，藉此呈現美式咔啦炸雞的特色，6塊咖哩炸雞桶329元；咖哩炸雞2塊＋香香炸雞（M）套餐，每份209元。凡點購者咖哩炸雞者，再加贈「咖哩粉包」，適合重口味者自行添加，更添濃郁辛香。
除了咖哩炸雞外，繼光香香雞同步於2月17日至4月20日期間推出「搖搖黑白組」，內含有黑色系的「墨魚甜不辣」與白色系的「脆皮樂薯」，民眾可以自行灑上附贈的咖哩粉包，搖一搖後再細細品味咖哩粉帶來的開胃感，每組嘗鮮價115元。
繼光香香雞本次還推出童趣十足的「Q版炸雞店造型保溫袋」，造型宛如縮小版的繼光香香雞門市，還可見到吉祥物店長咕咕手拿炸雞穿梭之中。2月17日至4月20日期間，使用香繼光會員，單筆儲值滿1,000元以上，即可以179元加購價獲得；單筆儲值滿3,000元以上，即可免費獲得。
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