慕夏展現場打卡就送「約翰森林主題香氛卡」

永恆慕夏特展與伊聖詩旗下的約翰森林合作，推出慕夏主題香氛卡，使用《寶石》系列、《吉斯孟妲》中的植物元素，調配出五款複方精華香氛。圖／伊聖詩芳療生活館提供

「永恆慕夏-線條的魔術」特展是慕夏畫展睽違十年再次來台，高達200件以上的展件包含多幅原作、早期手稿、收藏品，以及受到「慕夏風格」影響的各國平面藝術家和設計師們作品，目前已於中正紀念堂展出。

慕夏作品中多幅描繪女神的作品，優美曲線和細膩線條，大量花卉植物點綴，吸引許多慕夏粉絲喜愛，這次更與知名芳療保養品牌「伊聖詩芳療生活館」旗下的約翰森林合作，推出五款慕夏主題香氛卡，使用《寶石》系列、《吉斯孟妲》中的植物元素，調配出五款複方精華香氛，於展覽現場推出打卡兌換活動，即日起至2月27日前觀展即有機會獲得，相關活動敬請參閱展覽 官方社群 查詢。

永恆慕夏特展與伊聖詩旗下的約翰森林合作，推出慕夏主題香氛卡，使用《寶石》系列、《吉斯孟妲》中的植物元素，調配出五款複方精華香氛。圖／伊聖詩芳療生活館提供

本次由約翰森林製作調配的五款香氛卡，各別為《吉斯孟妲》以依蘭依蘭、甜橙調製成「春光乍洩」香氛；《紅寶石》以大馬士革玫瑰、茉莉調製成「戀戀情深」香氛；《黃玉》以佛手柑、葡萄柚調製成「青春之泉」香氛；《祖母綠》以尤加利、萊姆調製成「煥然一新」；《紫水晶》以薰衣草、馬鞭草調製成「盛夏光年」。

此外香氛卡可收入包包或衣櫃擴香使用，香味散去後還可作書籤使用，展場打卡活動每人限兌換一張，數量有限，贈完為止，想要蒐集的民眾也可至伊聖詩臨櫃體驗全台獨家「永恆慕夏的植物香氛祝福」抓周體驗，只要憑直覺挑選複方精華中選一款植物香氛，就可獲得指定香氛寓意，透過抽取不同植物香氛，對應不同畫作的女子、植物與色彩，每次測試都有不同的療癒指引和祝福，詳細請參考 活動網址 及 全台門市 查詢。

*香氛卡為疫情未展延前印製。