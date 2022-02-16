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彩虹運動鞋大撞款！隋棠「逆天鉛筆腿」超狂 容祖兒抱汪星人可愛入鏡

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
（左起）容祖兒、隋棠、大霈詮釋Chloé Nama休閒運動鞋。圖／取自IG
（左起）容祖兒、隋棠、大霈詮釋Chloé Nama休閒運動鞋。圖／取自IG

以環保為品牌核心的Chloé，本季推出的Nama低環境衝擊運動休閒鞋，穿在雙腿纖瘦的隋棠腳上，顯得相當搶眼，搭襯她修長的身型，也表現鞋履延展長腿視覺的輪廓，大霈（李霈瑜）、容祖兒、中國女演員李沁，在近期都穿了這雙如彩虹般繽粉的春夏季鞋履，表現輕盈風格，也體現了環保時尚。

幸福美麗的三寶媽隋棠，腳上搭配的是深淵藍Nama運動休閒鞋，搭襯鉛筆腿更顯年輕；帥氣的大霈則是用快樂黃Nama運動休閒鞋、早春彩色飾邊大衣，呈現她俏皮可愛的率真，容祖兒抱著汪星人巧妙取景，背景的藍天搭配腳上的休閒鞋，讓人想走進大自然，各種造型都讓Nama運動休閒鞋成為打造「毫不費力時尚感（effortless chic）」的配件。Chloé自從創意總監Gabriela Hearst新上任之後，致力於降低產品對環境衝擊的永續願景，在2021取得共益企業（美國B Lab所發起的「B型企業」）認證後，今年初也推出全新Nama運動休閒鞋，鞋底以品牌經典元素的扇貝紋所構成，鞋面是多色異材質的拼接工法，搭配鮮明的對比色車縫線，以極繁主義來表現。

Nama運動休閒鞋至少40%由可回收材料製成，製程透過與永續發展諮詢顧問Quantis所設計的週期評估，追溯從原料起始的商品歷程，相較之前所推出的Sonnie休閒鞋，所釋放的溫室氣體降低35%，製程消耗水量也減少80%，共有8種顏色可供選擇，除了白、黑色，3月將新上市的春夏新色包括宇宙藍、正白色，以及朝氣十足的撞色黃等，如同大霈的IG貼文，「踏著彩色的步伐就是希望，同時生活上繼續努力貫徹永續的理念。」

大霈搭配Nama快樂黃休閒運動鞋，23,300元。圖／取自IG
大霈搭配Nama快樂黃休閒運動鞋，23,300元。圖／取自IG
Chloé Nama春夏新色白色款休閒運動鞋，23,300元。圖／Chloé提供
Chloé Nama春夏新色白色款休閒運動鞋，23,300元。圖／Chloé提供
隋棠穿Nama深淵藍休閒運動鞋，23,300元。圖／取自IG
隋棠穿Nama深淵藍休閒運動鞋，23,300元。圖／取自IG
大霈搭配Nama快樂黃休閒運動鞋，23,300元。圖／取自IG
大霈搭配Nama快樂黃休閒運動鞋，23,300元。圖／取自IG
大霈、容祖兒選搭Chloé Nama快樂黃休閒運動鞋，23,300元。圖／Chloé提供
大霈、容祖兒選搭Chloé Nama快樂黃休閒運動鞋，23,300元。圖／Chloé提供
李沁選穿Nama餅乾白休閒運動鞋，23,300元。圖／取自微博
李沁選穿Nama餅乾白休閒運動鞋，23,300元。圖／取自微博
Chloé Nama春夏新色宇宙藍休閒運動鞋，23,300元。圖／Chloé提供
Chloé Nama春夏新色宇宙藍休閒運動鞋，23,300元。圖／Chloé提供
Chloé Nama春夏新款撞色黃休閒運動鞋，23,300元。圖／Chloé提供
Chloé Nama春夏新款撞色黃休閒運動鞋，23,300元。圖／Chloé提供
Chloé Nama柔白色休閒運動鞋，23,300元。圖／Chloé提供
Chloé Nama柔白色休閒運動鞋，23,300元。圖／Chloé提供
Chloé Nama黑色休閒運動鞋，23,300元。圖／Chloé提供
Chloé Nama黑色休閒運動鞋，23,300元。圖／Chloé提供
容祖兒選搭Nama快樂黃休閒運動鞋，23,300元。圖／取自IG
容祖兒選搭Nama快樂黃休閒運動鞋，23,300元。圖／取自IG

品牌 汪星人 隋棠 容祖兒

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