彩虹運動鞋大撞款！隋棠「逆天鉛筆腿」超狂 容祖兒抱汪星人可愛入鏡

以環保為品牌核心的Chloé，本季推出的Nama低環境衝擊運動休閒鞋，穿在雙腿纖瘦的隋棠腳上，顯得相當搶眼，搭襯她修長的身型，也表現鞋履延展長腿視覺的輪廓，大霈（李霈瑜）、容祖兒、中國女演員李沁，在近期都穿了這雙如彩虹般繽粉的春夏季鞋履，表現輕盈風格，也體現了環保時尚。

幸福美麗的三寶媽隋棠，腳上搭配的是深淵藍Nama運動休閒鞋，搭襯鉛筆腿更顯年輕；帥氣的大霈則是用快樂黃Nama運動休閒鞋、早春彩色飾邊大衣，呈現她俏皮可愛的率真，容祖兒抱著汪星人巧妙取景，背景的藍天搭配腳上的休閒鞋，讓人想走進大自然，各種造型都讓Nama運動休閒鞋成為打造「毫不費力時尚感（effortless chic）」的配件。Chloé自從創意總監Gabriela Hearst新上任之後，致力於降低產品對環境衝擊的永續願景，在2021取得共益企業（美國B Lab所發起的「B型企業」）認證後，今年初也推出全新Nama運動休閒鞋，鞋底以品牌經典元素的扇貝紋所構成，鞋面是多色異材質的拼接工法，搭配鮮明的對比色車縫線，以極繁主義來表現。