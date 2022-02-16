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變身壞小子就靠這一手！炸彈表回溯維京神話 盡情使壞

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
面盤再將維京文化中的世界樹（Yggdrasil）與Vegvisir圖騰分別運用在恆動秒針與計時小錶盤。圖 / Bomberg提供
面盤再將維京文化中的世界樹（Yggdrasil）與Vegvisir圖騰分別運用在恆動秒針與計時小錶盤。圖 / Bomberg提供

每個人成長的過程都有一些印記，想要透過刺青、玩樂團、騎乘重機以彰顯某種「派」、「長大」的意念。想使壞？現在你有了更好的選擇：「炸彈表」BOMBERG推出新款Bolt-68 Warriors Collection戰士系列，以北歐的維京人為靈感，帶來Bolt-68 Heritage Viking腕表，獻給勇於接受生活挑戰的你，以粗獷的風格和裝飾元素，盡情使壞！

Bolt-68 Heritage Viking直徑為45mm，但巧妙設計的表耳則帶來更好的貼手感。面盤中央結合了長角頭盔、大鬍子與戰斧，除指針之外，鬍子也施加以夜光塗料，同時品牌名稱也設計成宛如刀斧刻鑿般的字體，力道強韌、入木三分。同時面盤再將維京文化中的世界樹（Yggdrasil）與Vegvisir圖騰分別運用在恆動秒針與計時小錶盤。

前者環扣北歐神話核心，是構成宇宙核心，象徵事物之間的層層關聯；而Vegvisir則是古老的維京指南針符號，協助人們能在惡劣環境下找到出路，也呼應了維京戰士四海征討的生活。表款並搭配小牛皮表帶，精準的石英機芯。全球限量100只，46,800元。

Bolt-68 Heritage Viking直徑為45mm，但巧妙設計的表耳則帶來更好的貼手感。圖 / Bomberg提供
Bolt-68 Heritage Viking直徑為45mm，但巧妙設計的表耳則帶來更好的貼手感。圖 / Bomberg提供
特殊的表冠，並具備品牌縮寫圖騰。圖 / Bomberg提供
特殊的表冠，並具備品牌縮寫圖騰。圖 / Bomberg提供
「炸彈表」BOMBERG推出新款Bolt-68 Warriors Collection戰士系列，以北歐的維京人為靈感，帶來Bolt-68 Heritage Viking腕表，獻給勇於接受生活挑戰的你，以粗獷的風格和裝飾元素，盡情使壞！圖 / Bomberg提供（合成圖）
「炸彈表」BOMBERG推出新款Bolt-68 Warriors Collection戰士系列，以北歐的維京人為靈感，帶來Bolt-68 Heritage Viking腕表，獻給勇於接受生活挑戰的你，以粗獷的風格和裝飾元素，盡情使壞！圖 / Bomberg提供（合成圖）

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