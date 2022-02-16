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小黃卡優惠！六福萬怡用餐至少省300 優惠折抵無上限

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
入住關西六福莊，出示滿3劑疫苗接種憑證，館內用餐皆享85折優惠。圖／六福旅遊集團提供
入住關西六福莊，出示滿3劑疫苗接種憑證，館內用餐皆享85折優惠。圖／六福旅遊集團提供

小黃卡優惠來了！六福旅遊集團為鼓勵民眾接種COVID-19疫苗，即日起至3月31日，推出新一波小黃卡召集令。台北六福萬怡酒店推「滿三劑即食饗」優惠，單筆用餐消費每滿1,380元，出示本人完成3劑的疫苗接種紀錄卡，敘日全日餐廳、THE LOUNGE大廳酒吧即可現折300元，粵亮廣式料理則送價值320元的百合蓮藕燉排骨湯，並以此類推，優惠折抵與煲湯數量無上限。

關西六福莊也同步推出「您接種我招待」活動，即日起至3月31日期間入住，賓客只要出示本人完成3劑的疫苗接種紀錄卡，於好望角餐廳、Phoenix餐廳用餐，即可享單筆消費85折優惠。

台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳：02- 6615-6526，THE LOUNGE大廳酒吧：02- 6615-6527，粵亮廣式料理：02- 6615-6528。關西六福莊生態度假旅館：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號(六福村主題樂園旁)。活動內容依照各官網公告資訊為主。

台北六福萬怡酒店推「滿三劑即食饗」優惠，來敘日饗大餐，單筆用餐消費每滿1,380元，出示本人打滿3劑疫苗小黃卡，現折300元。圖／六福旅遊集團提供
台北六福萬怡酒店推「滿三劑即食饗」優惠，來敘日饗大餐，單筆用餐消費每滿1,380元，出示本人打滿3劑疫苗小黃卡，現折300元。圖／六福旅遊集團提供

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