小黃卡優惠！六福萬怡用餐至少省300 優惠折抵無上限

小黃卡優惠來了！六福旅遊集團為鼓勵民眾接種COVID-19疫苗，即日起至3月31日，推出新一波小黃卡召集令。台北六福萬怡酒店推「滿三劑即食饗」優惠，單筆用餐消費每滿1,380元，出示本人完成3劑的疫苗接種紀錄卡，敘日全日餐廳、THE LOUNGE大廳酒吧即可現折300元，粵亮廣式料理則送價值320元的百合蓮藕燉排骨湯，並以此類推，優惠折抵與煲湯數量無上限。

關西六福莊也同步推出「您接種我招待」活動，即日起至3月31日期間入住，賓客只要出示本人完成3劑的疫苗接種紀錄卡，於好望角餐廳、Phoenix餐廳用餐，即可享單筆消費85折優惠。