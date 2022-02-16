啟動健康時光機 許下樂活心願拿大獎

體育署調查去年國人運動狀況發現，民眾因疫情減少戶外活動，在家運動比例逆勢成長，凸顯對於維持運動習慣促進身體健康的重視；聯合樂活誌與iNO推廣全民健康舉辦「健康時光機」活動，只要許下健康心願並曬出樂活照，就有機會獲得大獎。

主辦單位指出，養成規律運動者逾八成認為，能達到健身目的且心情愉悅。舉辦「健康時光機」活動除了鼓勵民眾｢要活就要動｣，還要預約下一個10年更健康。活動自2月23日起到3月7日至聯合樂活誌臉書，留言分享10年後的健康心願，並貼出10年前樂活照片，即取得參加資格。

留言按讚數最多的前5名與主辦單位評選創意分享5名，都可獲得7-11超商500元兌換券，同時進階參加「太空律動七天體驗打卡計畫」，獲得按讚數最多的前3名，可直接將市價1萬8000元iNO太空垂直律機留下來，幫助全家人一起輕鬆運動。

主辦單位表示，太空人長期處在失去重力狀態下無法充分運動，垂直律動機應運而生。現代人生活壓力大，加上受限時間與空間，運動量普遍不足。垂直律動機運用跳繩原理，藉由地心引力一分鐘垂直律動600下，運動效率超越跳繩每分鐘10下，是一種自然、安全的運動方式。