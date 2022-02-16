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兒少性剝削逐年增 展翅協會：平均1天3起檢舉案

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣展翅協會今公布年度報告指出，2021年接獲4450件民眾檢舉網路不當或違法內容，其中涉及兒少性剝削內容1148件，占26%，等於平均一天約有3件兒少性剝削檢舉案。記者葉冠妤／攝影
台灣展翅協會今公布年度報告指出，2021年接獲4450件民眾檢舉網路不當或違法內容，其中涉及兒少性剝削內容1148件，占26%，等於平均一天約有3件兒少性剝削檢舉案。記者葉冠妤／攝影

台灣展翅協會今公布2021年「web547網路檢舉熱線」、「web885網路諮詢熱線」年度報告，報告指出，去年接獲4450件民眾檢舉網路不當或違法內容，其中涉及兒少性剝削內容1148件，占26%，等於平均一天約有3件兒少性剝削檢舉案。

展翅協會秘書長陳逸玲表示，兒少性虐待/性剝削內容檢舉案件數量，從2020年的15%增加至2021年的26%，除常見網站及論壇形式呈現外，以P2P、雲端儲存空間、免空載點等形式散布、販售的內容也增加。

陳逸玲說，去年觀察到的網路誘拐訊息形式也更多元，包括利用私社團、影音平台留言、聊天室、論壇留言板等管道誘騙未成年的性私密影像，在未成年少女的性誘拐檢舉案件中，則仍以直接在社群平台發送私人訊息接觸少女為主，加害人往往看準被害人的人際及情感需求、自我認同或明星夢，待建立關係、取得被害人信任後，再惡意誘導或使被害人心生恐懼下傳送私密照片。

另外，web885網路交友諮詢案件中，以性勒索72件最多，性勒索諮詢案量更從2019年占比6.75%，暴增至2021年占了38.1%，來諮詢的人當中，未成年被害人占了28%，最小年齡11歲，其中有一半是青少年主動求助諮詢。

值得注意的是，陳逸玲說，不只發生在年輕世代，50歲以上的熟齡女性也可能成為被害人，因此今年展翅協會展開「成人未經同意散佈性私密影像/性勒索被害人服務計畫」，由專業社工團隊提供被害人陪同報案、偵訊、會談輔導、法律諮詢等服務。

陳逸玲呼籲，政府加速進行「兒少性剝削防制條例」修法，提高散佈、販賣、持有兒少性剝削影像者的刑度，同時也應提昇兒少、家長及社會大眾對網路誘拐的認知，並制定網路誘拐法。

未成年 P2P

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