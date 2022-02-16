米倉涼子、中谷美紀 輕熟女天然美顏襯MIKIMOTO珍珠

人生重要的轉折點，都有MIKIMOTO的珍珠相伴。從擁有它的那一刻起，即是永遠。各個領域的名人或明星，皆選擇MIKIMOTO的珍珠，其中包括被譽為「「日本20 世紀最後一個美少女」的中谷美紀、以及以「大門未知子」角色風靡全亞洲的米倉涼子，都以各自的風格，來傳遞出MIKIMOTO珍珠的魅力，「MIKIMOTO的珍珠之美，我認為是擁有日本人獨有的感性為基底，不僅是最經典的，更有許多趣味性的創意設計，例如與COMME des GARÇONS的聯名等，讓隨心所欲的穿搭也變得很有吸引力。」中谷美紀說。

以「七夜怪談」、「電車男」、「令人討厭的松子的一生」等多樣豐富的影視作品，拿下每日電影獎、電影旬報獎、日本電影金像獎最佳女主角獎等各電影獎的中谷美紀，是日本民眾最喜愛輕熟女之一，在婚後旅隨夫婿旅居歐洲的時間較多，但仍持續推出新作。她在MIKIMOTO官方Instagram的「My Pearls, My Style」活動中，分享自己與珍珠的生活。