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米倉涼子、中谷美紀 輕熟女天然美顏襯MIKIMOTO珍珠

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
米倉涼子與中谷美紀配戴MIKIMOTO珍珠珠寶。圖／摘自IG
米倉涼子與中谷美紀配戴MIKIMOTO珍珠珠寶。圖／摘自IG

人生重要的轉折點，都有MIKIMOTO的珍珠相伴。從擁有它的那一刻起，即是永遠。各個領域的名人或明星，皆選擇MIKIMOTO的珍珠，其中包括被譽為「「日本20 世紀最後一個美少女」的中谷美紀、以及以「大門未知子」角色風靡全亞洲的米倉涼子，都以各自的風格，來傳遞出MIKIMOTO珍珠的魅力，「MIKIMOTO的珍珠之美，我認為是擁有日本人獨有的感性為基底，不僅是最經典的，更有許多趣味性的創意設計，例如與COMME des GARÇONS的聯名等，讓隨心所欲的穿搭也變得很有吸引力。」中谷美紀說。

以「七夜怪談」、「電車男」、「令人討厭的松子的一生」等多樣豐富的影視作品，拿下每日電影獎、電影旬報獎、日本電影金像獎最佳女主角獎等各電影獎的中谷美紀，是日本民眾最喜愛輕熟女之一，在婚後旅隨夫婿旅居歐洲的時間較多，但仍持續推出新作。她在MIKIMOTO官方Instagram的「My Pearls, My Style」活動中，分享自己與珍珠的生活。

中谷美紀透露自己在20多歲時擁有了人生中的第一款MIKIMOTO珍珠，「當時正上市一款與瑪麗蓮夢露1950年代訪日同款的復刻項鍊作品，我馬上就下定決定要到MIKIMOTO欣賞這件作品，」中谷美紀說，「對於剛接觸珍珠的人，我建議可以配戴一套耳環與項鍊，很多場合都適用。」

MIKIMOTO經典珍珠串鍊，18K白金釦頭搭配日本Akoya珍珠，參考價格店洽。串鍊作品會依據珍珠大小、數量、與金屬材質不同等差異，價格有所不同。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO經典珍珠串鍊，18K白金釦頭搭配日本Akoya珍珠，參考價格店洽。串鍊作品會依據珍珠大小、數量、與金屬材質不同等差異，價格有所不同。圖／MIKIMOTO提供
米倉涼子配戴的MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊純銀練結款，約86,000元。圖／MIKIMOTO提供
米倉涼子配戴的MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊純銀練結款，約86,000元。圖／MIKIMOTO提供
中谷美紀配戴MIKIMOTO Universe Elements南洋珍珠鑽戒、項鍊、耳骨夾。圖／摘自IG @official_mikimoto
中谷美紀配戴MIKIMOTO Universe Elements南洋珍珠鑽戒、項鍊、耳骨夾。圖／摘自IG @official_mikimoto
中谷美紀配戴MIKIMOTO經典珍珠串鍊、A World of Creativity系列鑽石手環、南洋珠鑽石手環、耳環。圖／摘自IG @official_mikimoto
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MIKIMOTO南洋珠鑽石手環小型款，18K白金鑲嵌鑽石與南洋珍珠，27萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
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中谷美紀配戴MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名珍珠項鍊尖牙裝飾款、MIKIMOTO經典珍珠串鍊。圖／摘自IG @official_mikimoto
中谷美紀配戴MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名珍珠項鍊尖牙裝飾款、MIKIMOTO經典珍珠串鍊。圖／摘自IG @official_mikimoto
MIKIMOTO Universe Elements南洋珍珠鑽戒，18K白金鑲嵌鑽石與南洋珍珠，33萬6,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Universe Elements南洋珍珠鑽戒，18K白金鑲嵌鑽石與南洋珍珠，33萬6,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO黑珍珠長串鍊，18K白金釦頭配黑珍珠，參考價格店洽。串鍊作品會依據珍珠大小、數量、與金屬材質不同等差異，價格有所不同。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO黑珍珠長串鍊，18K白金釦頭配黑珍珠，參考價格店洽。串鍊作品會依據珍珠大小、數量、與金屬材質不同等差異，價格有所不同。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名珍珠項鍊尖牙裝飾款，19萬1,000元。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO A World of Creativity系列鑽石手環，18K白金鑲嵌鑽石，72萬元。圖／MIKIMOTO提供
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米倉涼子配戴MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊。圖／摘自IG @ryoko_yonehara0801
米倉涼子配戴MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊。圖／摘自IG @ryoko_yonehara0801

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