Paul Smith X PORTER聯名包開賣 經典條紋輕盈百搭

去年六月在巴黎時裝周上，Paul Smith與PORTER合作打造的包款首次曝光，前者經典的彩條元素配上後者簡約百搭的風格，讓不少人引領期盼此系列的上市。終於，時隔近八個月，此雙方聯名系列熱騰騰開賣，一次推出多種包型，總算滿足眾多粉絲的心。

這次Paul Smith X PORTER系列所有包款都是以PORTER原創的尼龍斜紋布面料製成，所以輕盈耐用，款式上以PORTER多款經典單品包括頭盔包、斜背包和迷你小包為原型，融合Paul Smith標誌性的彩色條紋，並呈現區塊撞色的排列組合。也因為靈感來自戶外活動，主打綠色和藍色的有機調性，並以午夜黑、純淨白和紅色條紋反映日出時天空中變化萬千的迷人色調。

包包正面貼有PORTER和Paul Smith的聯乘標誌，這個標誌除了紀念此系列合作之外，回想Paul Smith曾經是英國第一家銷售PORTER包款配件的店鋪，雙方一直以來互相欣賞的有好交情，也為此系列注入更溫暖的意義。目前Paul Smith X PORTER聯名系列商品已於全球同步發售，台灣則在Paul Smith全台專賣店獨家販售。

另一方面，LeSportsac則是攜手塗鴉藝術大師Keith Haring推出全新聯名系列，激盪出美式休閒與普普藝術風格的全新火花。

Keith Haring是美國著名的塗鴉藝術家，他的創作從紐約市內的街道、地鐵開始，而後進入各地博物館和公共展覽空間廣為流傳。作品反映了80年代的城市街頭文化，用白色粉筆勾勒出簡單的線條，蘊含著自身對愛、死亡、生命等議題的關懷與體悟。