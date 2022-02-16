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用餐9折、加送「鬼滅撲克牌」 藏壽司進軍台中七期

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
針對指定門市，消費滿額就可獲得「藏壽司X鬼滅之刃撲克牌」。圖／藏壽司提供
針對指定門市，消費滿額就可獲得「藏壽司X鬼滅之刃撲克牌」。圖／藏壽司提供

看好台中七期重劃區，來自日本的「藏壽司」將於3月1日以日式傳統土藏造型門市進駐惠文路，開設台中第8間門市。除了提供試營運期間用餐9折的優惠外，藏壽司也於台中惠文路店與其他11間門市，推出「藏壽司X鬼滅之刃撲克牌」，只送不賣；2月18日起，全台門市還將有「鬼滅之刃筆記本」亮相，適合粉絲蒐集。

藏壽司台中惠文路店距離台中捷運水安宮站約6分鐘的步行時間，採日式傳統的「土藏屋」造型，設有199席座位與平面停車場，自2月22日開始試營運、3月1日正式開幕。試營運期間，可享用餐9折的慶祝優惠。

為慶祝新店開幕，藏壽司自2月22日起，推出「藏壽司X鬼滅之刃 限量撲克牌」，限於台中惠文路店與台北、高雄等其他11間門市限量宮又。活動期間單筆消費滿1,500元並追蹤官方IG，就可免費獲得鬼滅之刃撲克牌1副，共有炭治郎兄妹、伊之助與善逸、煉獄杏壽郎、魘夢與猗窩座等4種樣式（隨機贈送），不僅重現戰鬥場景，花色上還加入刀鍔造型，更添收藏細緻度。

除此之外，2月18日起，全台藏壽司內用、外帶單筆滿1,200元，並追蹤官方粉絲頁，就可獲得「藏壽司X鬼滅之刃筆記本」1本，共有主角團、胡蝶忍與香奈乎、炎柱大哥以及九柱等4款造型，送完為止。

針對料理部份，藏壽司自即日起推出「明太子花枝握壽司」與「小貝柱明太子軍艦」，藉由明太子辛辣的大人滋味，增添用餐的大人系滋味，每盤40元。

「藏壽司X鬼滅之刃撲克牌」共有4款造型。圖／藏壽司提供
「藏壽司X鬼滅之刃撲克牌」共有4款造型。圖／藏壽司提供
2月18日起，全台藏壽司單筆滿1,200元，就可獲得「藏壽司X鬼滅之刃筆記本」1本。圖／藏壽司提供
2月18日起，全台藏壽司單筆滿1,200元，就可獲得「藏壽司X鬼滅之刃筆記本」1本。圖／藏壽司提供
藏壽司台中惠文路店將自2月22日開始試營運、3月1日正式開幕。圖／藏壽司提供
藏壽司台中惠文路店將自2月22日開始試營運、3月1日正式開幕。圖／藏壽司提供

壽司 鬼滅之刃 台中捷運

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