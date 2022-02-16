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假如我是高級珠寶！香奈兒短影片幽自己一默而且美極了

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
香奈兒發布一段名為「我是BIJOUX DE DIAMANTS鑽石珠寶系列」的影片，從珠寶的角度，自述自己的生平。圖／擷取自影片
香奈兒發布一段名為「我是BIJOUX DE DIAMANTS鑽石珠寶系列」的影片，從珠寶的角度，自述自己的生平。圖／擷取自影片

香奈兒發布一段名為「我是BIJOUX DE DIAMANTS鑽石珠寶系列」的影片，從珠寶的角度，自述自己的生平，如何在1932年經濟大蕭條期間，嘉柏麗香奈兒大膽地讓鑽石再度流行起來。這個今年歡慶90週年的「BIJOUX DE DIAMANTS 鑽石珠寶系列」也是今年香奈兒全新力作1932系列珠寶的原點。

影片中可見，在1932年香奈兒女士就已經將品牌的經典符碼注入珠寶的設計中：彗星、太陽、流蘇、羽毛以及緞帶。當今的系列作品仍持續從原創作品中汲取創意，並結合品牌的其他元素，像是山茶花、獅子、斜紋軟呢或是N°5等，在傳統中創新。

而香奈兒女士更別開生面，將透過取消扣環、可轉換設計等精巧的機關，讓珠寶的配戴更為靈活充滿變化，並以人台展示珠寶，體現她珠寶設計最重要的精神，也是至今所有香奈兒珠寶作品的重點：讓人來配戴珠寶，而不是被珠寶配戴！

珠寶 香奈兒 鑽石

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