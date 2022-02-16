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不只賞燈！中台灣元宵燈會「花森好市」百攤文創等你逛

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
「花森好市文創市集」，集結近百攤手作、小農、圖文創作等特色商品。圖／台中市觀旅局提供
「花森好市文創市集」，集結近百攤手作、小農、圖文創作等特色商品。圖／台中市觀旅局提供

中台灣元宵燈會「台中虎耶YA！」於文心森林公園熱鬧開展，現場除了賞花燈、看表演外，還有近百攤文創攤販「花森好市文創市集」，集結手作、小農、圖文創作等特色商品，搭配草地音樂會，展開一場熱鬧的「市集派對」。

台中市觀旅局表示，台中今年第1場文創市集「花森好市」，集結在地小農、手作職人、圖文創作、友善環境理念店家和設計風格選物，搭配樂團歌手現場演唱，就像場草地上輕鬆愜意的溫暖小派對，讓觀賞燈會民眾能一道走訪台中在地特色店家。

觀旅局說明，2022中台灣元宵燈會期間，花森好市將於平日下午3時30分至晚上9時、週末下午2時30分至晚上9時舉行，民眾逛燈會之餘，不妨把握機會逛逛一場不同以往的文創市集。觀旅局期盼於落實防疫政策的同時，為在地青創、小農盡一份心力。

觀旅局邀請市民朋友們，走逛燈會文創市集「花森好市」，在燦爛花燈裡，看精彩文創市集，在2022年發生好事、日日是好日！觀旅局提醒，防疫優先，燈會現場實施實聯制、體溫量測、禁止飲食，請民眾全程佩戴口罩、勤洗手保持社交距離，快樂出遊，平安歸。

民眾除了可於「台中虎耶YA！」現場賞花燈、看表演外，還有近百攤文創攤販「花森好市文創市集」，搭配草地音樂會，展開一場熱鬧的「市集派對」。圖／台中市觀旅局提供
民眾除了可於「台中虎耶YA！」現場賞花燈、看表演外，還有近百攤文創攤販「花森好市文創市集」，搭配草地音樂會，展開一場熱鬧的「市集派對」。圖／台中市觀旅局提供
「花森好市文創市集」，集結近百攤手作、小農、圖文創作等特色商品。圖／台中市觀旅局提供
「花森好市文創市集」，集結近百攤手作、小農、圖文創作等特色商品。圖／台中市觀旅局提供

文創 燈會 元宵

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