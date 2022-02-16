不只賞燈！中台灣元宵燈會「花森好市」百攤文創等你逛

中台灣元宵燈會「台中虎耶YA！」於文心森林公園熱鬧開展，現場除了賞花燈、看表演外，還有近百攤文創攤販「花森好市文創市集」，集結手作、小農、圖文創作等特色商品，搭配草地音樂會，展開一場熱鬧的「市集派對」。

台中市觀旅局表示，台中今年第1場文創市集「花森好市」，集結在地小農、手作職人、圖文創作、友善環境理念店家和設計風格選物，搭配樂團歌手現場演唱，就像場草地上輕鬆愜意的溫暖小派對，讓觀賞燈會民眾能一道走訪台中在地特色店家。

觀旅局說明，2022中台灣元宵燈會期間，花森好市將於平日下午3時30分至晚上9時、週末下午2時30分至晚上9時舉行，民眾逛燈會之餘，不妨把握機會逛逛一場不同以往的文創市集。觀旅局期盼於落實防疫政策的同時，為在地青創、小農盡一份心力。