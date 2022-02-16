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融合公主切+羽毛剪 楊丞琳的「區塊剪」又美又時髦

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
出道以來總能帶起各種髮型流行的楊丞琳，最近又換了新髮型了！圖／摘自IG
出道以來總能帶起各種髮型流行的楊丞琳，最近又換了新髮型了！圖／摘自IG

出道以來總能帶起各種髮型流行的楊丞琳，最近又換了新髮型了！這次她除了在IG分享超美的新髮型照片之外，還詳細寫下髮型的介紹，化身美髮造型小老師，看來勢必又要帶起新一波的短髮熱潮。

楊丞琳在IG發文透露，自己的髮型叫區塊剪（Block cut），取英文「塊狀」之意，她寫道：「運用在髮型設計上就像是將髮絲切成塊狀一般的漸層，總之，就是時髦！但我個人認為沒有很好整理就是了，你們可以隨心情決定要勾耳後還是不勾，放瀏海或是不放。」展新髮型也讓粉絲直誇「剪短髮最好看的女星」、「剪什麼都好看！」

其實仔細看這個髮型可以說是融合了近幾季很紅的公主切加上90年代羽毛剪，不同之處在於公主切髮尾是齊平的，而羽毛剪的層次落差又更大，區塊剪則是將兩者的特性中和在一起，整體看來又更符合現代氣質，如果想嘗試公主切或者羽毛剪但又怕太過極端、太有年代感的人，真的很推薦可以選擇楊丞琳同款的區塊剪。

楊丞琳嘗試區塊剪（Block cut）髮型。圖／摘自IG
楊丞琳嘗試區塊剪（Block cut）髮型。圖／摘自IG
楊丞琳嘗試區塊剪（Block cut）髮型。圖／摘自IG
楊丞琳嘗試區塊剪（Block cut）髮型。圖／摘自IG
楊丞琳嘗試區塊剪（Block cut）髮型。圖／摘自IG
楊丞琳嘗試區塊剪（Block cut）髮型。圖／摘自IG
楊丞琳嘗試區塊剪（Block cut）髮型。圖／摘自IG
楊丞琳嘗試區塊剪（Block cut）髮型。圖／摘自IG

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