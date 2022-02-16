融合公主切+羽毛剪 楊丞琳的「區塊剪」又美又時髦

出道以來總能帶起各種髮型流行的楊丞琳，最近又換了新髮型了！這次她除了在IG分享超美的新髮型照片之外，還詳細寫下髮型的介紹，化身美髮造型小老師，看來勢必又要帶起新一波的短髮熱潮。

楊丞琳在IG發文透露，自己的髮型叫區塊剪（Block cut），取英文「塊狀」之意，她寫道：「運用在髮型設計上就像是將髮絲切成塊狀一般的漸層，總之，就是時髦！但我個人認為沒有很好整理就是了，你們可以隨心情決定要勾耳後還是不勾，放瀏海或是不放。」展新髮型也讓粉絲直誇「剪短髮最好看的女星」、「剪什麼都好看！」