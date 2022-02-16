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解蛋荒！第一批進口雞蛋何時來？ 農委會：快了

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
北部仍缺蛋中，農委會徵調加工業者庫存蛋品，近期將以進口蛋，優先補償給徵調雞蛋的加工業者。記者彭宣雅／攝影
北部仍缺蛋中，農委會徵調加工業者庫存蛋品，近期將以進口蛋，優先補償給徵調雞蛋的加工業者。記者彭宣雅／攝影

進口蛋要來了？為解決蛋荒，第一批由澳洲進口的空運蛋即將來台，但確切的數量與時間點農委會不願透露，據了解，這次蛋荒進口雞蛋海空運都同時進行，主要進口國為澳洲、美國，和日本，而美日為禽流感疫區，採取區域淨零方式進口。

農委會畜牧處副處長江文全表示，澳洲進口蛋「快了」，但證實這批但會以空運方式進口，先平抑蛋荒，成本農委會再來處理，第一批進來後，後續國家就陸續進來了。

他說，現階段澳、美、日海空運都有安排；至於進口數量，會視國內雞蛋的生產狀況，做適當調整、動態調節；否則進口進來，國內雞蛋又生產很多，屆時會造成供過於求。

之前農委會主委陳吉仲在2月7日的記者會上表示，推估這次缺蛋，將預計進口至少10個貨櫃。

江文全表示，能夠進口雞蛋的國家都找過了，最後進來的國家，如美國，是向非疫區的州下單，才允許進口，日本也是採取這方式進口；外界關心，周邊如泰國、菲律賓也可以洽談。除了禽流感需在意以外，還有新城雞瘟，比如菲律賓，就是因為新城病，雞蛋無法進口，「該找能找的國家都找過了」。

而農委會副主委黃金城日前受訪時表示，日本能採購的蛋很少量，主要還是因為禽流感的關係，採購的區域鎖定東京以南、沒有發生禽流感的區域。

根據農業貿易統計，過去幾年也從美日進口雞蛋，去年台灣就向美國進口483公噸雞蛋，主要是速食業者進口使用；江文全表示，今年缺蛋，這批進口雞蛋，將優先補償給接受調配雞蛋原料的加工業者，若先前徵調1000箱，就還業者1000箱，以蛋還蛋。

農委會畜牧處長張經緯日前表示，我國蛋價每顆約5元，與澳紐國家相當，美國每顆約4.5至6元，他認為日韓蛋價比我國高。

雞蛋 禽流感 農委會

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