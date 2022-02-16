氣溫-10度也不怕！Chiara超性感中空裝辣翻紐約

義大利超人氣時尚網紅Chiara Ferragni最近前往美國參加紐約時裝周，看秀之餘自己也不停上演變裝秀。在目前氣溫平均-2-7度的紐約，她更是不怕冷地一連展示兩套露腰裝，趕上春夏流行趨勢。

Chiara Ferragni先是以Marc Jacobs全新Monogram老花系列黑白logo印花造型穿出90年代辣妹風，抹胸小可愛搭配手套，再以窄管褲配長靴展現帥氣感。外出時套上一件同系列的老花夾克，搭配PRADA水晶Cleo腋下包，一身黑白風格俐落時髦。