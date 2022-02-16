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氣溫-10度也不怕！Chiara超性感中空裝辣翻紐約
義大利超人氣時尚網紅Chiara Ferragni最近前往美國參加紐約時裝周，看秀之餘自己也不停上演變裝秀。在目前氣溫平均-2-7度的紐約，她更是不怕冷地一連展示兩套露腰裝，趕上春夏流行趨勢。
Chiara Ferragni先是以Marc Jacobs全新Monogram老花系列黑白logo印花造型穿出90年代辣妹風，抹胸小可愛搭配手套，再以窄管褲配長靴展現帥氣感。外出時套上一件同系列的老花夾克，搭配PRADA水晶Cleo腋下包，一身黑白風格俐落時髦。
另一套造型則是MIU MIU春夏的超低腰中空裝，這身造型矛盾度更大，上衣以溫暖的極短版針織毛衣內搭短版襯衫，下半身則是超迷你低腰卡其窄裙，不只露腹肌，甚至南半球也若隱若現，超低腰的剪裁更是非常考驗身材比例。Chiara還強調她穿這套衣服的時候室外溫度是-10度，完全體現「就算再冷，漂亮最重要」的穿搭守則。而且她的腰腹部位幾乎一點贅肉都沒有，實在讓人好羨慕。只是看著她的肚臍，真的很擔心他會感冒啊！
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