聽新聞
test
0:00 / 0:00
獺祭「超越極致山田錦計劃」競賽 優勝米市價25倍收購
「為了追求超越極致的獺祭，我們希望能由超越極致的山田錦開始。」出於這樣的目標，清酒品牌獺祭的酒蔵旭酒造株式會社，自2019年起舉辦「超越極致山田錦計劃」競賽，至今已邁入第三屆。
2021年度的優勝，由岡山縣的高田農產一舉拿下，優勝獎金3,000萬日圓，約合新台幣750萬元。旭酒造株式會社將以60俵3000萬日圓（約合新台幣750萬元）的價格收購優勝米，大約是市場的25倍。
準優勝由兵庫縣加東市精米師菅野泰彰拿下，準優勝獎金1000萬日圓，大約相當於新台幣250萬元。
旭酒造株式會社這次收到收到來自日本各地超過11個縣，共約50多個參賽作品。今年的競賽重點之一是，增加了新的評判標準——酒米是否適合用來製作獺祭。
2020年的優勝米，是非常好的山田錦，在米心裡具備大片的心白（山田錦中心的不透明部分，對釀酒很重要），但當實際製作清酒時，發現它不適合高度研磨，像獺祭那樣的清酒需要將酒米研磨至20%以下。
因此，今年的評選標準為，酒米必須要有能夠承受超高度研磨的能力，要超越傳統清酒的承受度。具體來說，中間有小型心白的米被是最好的。這對評委會成員來說是有史以來最困難的一次評審會。
旭酒造株式會社使用2019年的優勝米來釀造的獺祭，在蘇富比拍賣會上拍出一瓶（720毫升）84 萬日圓高價，約合台幣21萬元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言