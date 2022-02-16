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獺祭「超越極致山田錦計劃」競賽 優勝米市價25倍收購

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
旭酒造社長櫻井一宏、會長櫻井博志、優勝髙田正人、準優勝菅野泰彰、漫畫家弘兼憲史（左起）。圖／旭酒造株式會社提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
旭酒造社長櫻井一宏、會長櫻井博志、優勝髙田正人、準優勝菅野泰彰、漫畫家弘兼憲史（左起）。圖／旭酒造株式會社提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「為了追求超越極致的獺祭，我們希望能由超越極致的山田錦開始。」出於這樣的目標，清酒品牌獺祭的酒蔵旭酒造株式會社，自2019年起舉辦「超越極致山田錦計劃」競賽，至今已邁入第三屆。

2021年度的優勝，由岡山縣的高田農產一舉拿下，優勝獎金3,000萬日圓，約合新台幣750萬元。旭酒造株式會社將以60俵3000萬日圓（約合新台幣750萬元）的價格收購優勝米，大約是市場的25倍。

準優勝由兵庫縣加東市精米師菅野泰彰拿下，準優勝獎金1000萬日圓，大約相當於新台幣250萬元。

旭酒造株式會社這次收到收到來自日本各地超過11個縣，共約50多個參賽作品。今年的競賽重點之一是，增加了新的評判標準——酒米是否適合用來製作獺祭。

2020年的優勝米，是非常好的山田錦，在米心裡具備大片的心白（山田錦中心的不透明部分，對釀酒很重要），但當實際製作清酒時，發現它不適合高度研磨，像獺祭那樣的清酒需要將酒米研磨至20%以下。

因此，今年的評選標準為，酒米必須要有能夠承受超高度研磨的能力，要超越傳統清酒的承受度。具體來說，中間有小型心白的米被是最好的。這對評委會成員來說是有史以來最困難的一次評審會。

旭酒造株式會社使用2019年的優勝米來釀造的獺祭，在蘇富比拍賣會上拍出一瓶（720毫升）84 萬日圓高價，約合台幣21萬元。

「超越極致山田錦計劃」自2019年開始，已邁入第三屆競賽。圖／旭酒造株式會社提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「超越極致山田錦計劃」自2019年開始，已邁入第三屆競賽。圖／旭酒造株式會社提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

岡山 拍賣會 蘇富比

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