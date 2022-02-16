丹麥小王子顏值爆表 出道處女秀喬治傑生REFLECT珠寶

丹麥品牌喬治傑生（GEROG JENSEN）與丹麥皇室擁有深厚的連結，品牌自1924年，作為皇室欽點的御用銀雕供應商，伴隨皇室走過近百年的時光，見證了皇室的世代交替。2022年春季，喬治傑生推出以925純銀金屬打造的全新REFLECT系列珠寶，時尚廣告宣傳大片特別邀請丹麥王子費利克斯（Prince Felix of Denmark）演繹不受框架拘泥的率性風格與有機美學。這也是費利克斯王子首度以模特兒身份出道亮相的處女作。

年僅20歲的費利克斯王子，是丹麥瑪格麗特女王二世 ( Queen Margrethe II ) 的小孫子，也是該皇室家族第二個踏入時尚領域的皇室成員 – 他的哥哥尼古拉王子 （Prince Nikolai of Denmark）早他一步於2018年走上伸展台，為英國品牌Burberry走秀。費利克斯在喬治傑生全新REFLECT系列珠寶的形象廣告上，以俊美的外型與充滿貴族氣息的舉手投足，與女模特兒Fiona Reventlow-Grinling在歷史悠久的皇室建築中，由攝影師拍下充滿對比衝突的畫面，突顯出REFLECT系列珠寶不受外界框架限制，彰顯自我風格的設計精神。