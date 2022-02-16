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丹麥小王子顏值爆表 出道處女秀喬治傑生REFLECT珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
丹麥王子費利克斯擔任模特兒拍攝喬治傑生2022春夏全新REFLECT系列珠寶形象廣告。圖／喬治傑生提供
丹麥王子費利克斯擔任模特兒拍攝喬治傑生2022春夏全新REFLECT系列珠寶形象廣告。圖／喬治傑生提供

丹麥品牌喬治傑生（GEROG JENSEN）與丹麥皇室擁有深厚的連結，品牌自1924年，作為皇室欽點的御用銀雕供應商，伴隨皇室走過近百年的時光，見證了皇室的世代交替。2022年春季，喬治傑生推出以925純銀金屬打造的全新REFLECT系列珠寶，時尚廣告宣傳大片特別邀請丹麥王子費利克斯（Prince Felix of Denmark）演繹不受框架拘泥的率性風格與有機美學。這也是費利克斯王子首度以模特兒身份出道亮相的處女作。

年僅20歲的費利克斯王子，是丹麥瑪格麗特女王二世 ( Queen Margrethe II ) 的小孫子，也是該皇室家族第二個踏入時尚領域的皇室成員 – 他的哥哥尼古拉王子 （Prince Nikolai of Denmark）早他一步於2018年走上伸展台，為英國品牌Burberry走秀。費利克斯在喬治傑生全新REFLECT系列珠寶的形象廣告上，以俊美的外型與充滿貴族氣息的舉手投足，與女模特兒Fiona Reventlow-Grinling在歷史悠久的皇室建築中，由攝影師拍下充滿對比衝突的畫面，突顯出REFLECT系列珠寶不受外界框架限制，彰顯自我風格的設計精神。

REFLECT系列珠寶是美國珠寶設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun）為丹麥品牌喬治傑生所創作的第三個系列。延續她經典作品MERCY與OFFSPRING系列珠寶富有生命力的有機線條，REFLECT系列以有機形狀的鍊環設計為主軸，可單一或多個鍊結組成長度、大小不同珠寶，也可變化本身鍊結的尺寸以寬版粗鍊或窄版細鍊的方式配戴在身上，系列作品中還有將大小不同的鍊結依序漸層排列成串的項鍊，變化豐富，體現此系列珠寶訴求「本我當道」的概念精神。

丹麥Felix王子配戴在形象廣告中配戴的REFLECT系列純銀寬版鍊節項鍊，37,800元。圖／喬治傑生提供
丹麥Felix王子配戴在形象廣告中配戴的REFLECT系列純銀寬版鍊節項鍊，37,800元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列純銀55CM鍊節項鍊，24,500元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列純銀55CM鍊節項鍊，24,500元。圖／喬治傑生提供
丹麥王子費利克斯擔任模特兒拍攝喬治傑生2022春夏全新REFLECT系列珠寶形象廣告。圖／喬治傑生提供
丹麥王子費利克斯擔任模特兒拍攝喬治傑生2022春夏全新REFLECT系列珠寶形象廣告。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列純銀單鍊節窄版手鐲，16,700元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列純銀單鍊節窄版手鐲，16,700元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列純銀鍊節寬版手鍊，22,000元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列純銀鍊節寬版手鍊，22,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022春夏推出全新REFLECT系列純銀珠寶。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022春夏推出全新REFLECT系列純銀珠寶。圖／喬治傑生提供
丹麥Felix王子配戴在形象廣告中配戴的REFLECT系列純銀單鍊節戒指，7,800元。圖／喬治傑生提供
丹麥Felix王子配戴在形象廣告中配戴的REFLECT系列純銀單鍊節戒指，7,800元。圖／喬治傑生提供
丹麥王子費利克斯擔任模特兒拍攝喬治傑生2022春夏全新REFLECT系列珠寶形象廣告。圖／喬治傑生提供
丹麥王子費利克斯擔任模特兒拍攝喬治傑生2022春夏全新REFLECT系列珠寶形象廣告。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列純銀鍊節圈戒，6,700元。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列純銀鍊節圈戒，6,700元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022春夏推出全新REFLECT系列純銀珠寶。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2022春夏推出全新REFLECT系列純銀珠寶。圖／喬治傑生提供
REFLECT系列純銀耳環，11,000元。圖／喬治傑生提供
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珠寶 皇室 丹麥

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