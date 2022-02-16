温貞菱活出自信樣貌 靠氣質在穿搭駕馭率性、優雅造型

散發知性氣質是許多人對温貞菱的第一印象，多次被評選為紅毯最美的她也是許多人心目的戲劇女神，優雅更是報導時常描述她的詞彙。但天蠍座的她，即使少了愛情，也能活出最美樣貌，受邀詮釋Reebok新款Classic Leather小白鞋，展現率性與自帶仙氣造型，流露出一股從容自信。

温貞菱曾說「好好生活，富愛自己，內心感到滿足就是優雅」，因此從不侷限自己，享受生命的每個過程，每拍一部戲都當作是一次細胞的汰換，閱讀劇本時充分準備，努力揣摩角色的各種可能性。 讓温貞菱在面對未知與新選擇時更加果斷，如同她受邀詮釋Reebok新款Classic Leather小白鞋時，不管是率性的牛仔褲與連帽外套的搭配，還是身穿白色小禮服自帶仙氣的look，都展現出她的絕佳氣質。而Classic Leather不僅與温貞菱喜歡的復古風格不謀而合，外型也與她給人的印象相輔相成。簡潔配色，讓Classic Leather增添洗鍊感，豐富造型搭配上的各種可能。

Converse與英國二手店Beyond Retro合作，利用搖粒絨夾克打造全新Chuck 70鞋款。圖／Converse提供

同樣強調復古氛圍的還有Converse在這季選擇與英國二手店Beyond Retro合作，以「可持續發展」為設計靈感，利用搖粒絨夾克打造全新Chuck 70鞋款。Beyond Retro挑選了約18,000件夾克，並將它們的多功能和耐用性延續至全新的特別版Tri-panel Chuck 70限量鞋款上。每雙Chuck 70鞋的製作需要用到4件搖粒絨夾克；經過重新切割和縫合，被打造成充滿三種色系、且獨一無二的作品。這系列也是Converse與Beyond Retro對可持續創造的聯手探索，旨在打造「零廢棄」未來。

温貞菱受邀詮釋Reebok新款Classic Leather小白鞋。圖／Reebok提供

温貞菱受邀詮釋Reebok新款Classic Leather小白鞋。圖／Reebok提供

Converse x Beyond Retro Chuck 70 Hi鞋2,780元。圖／Converse提供

Converse x Beyond Retro Chuck 70 Ox鞋2,680元。圖／Converse提供