快訊

獨／巴戈離世 方芳芳：他告訴我人生很短，但很幸福

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

温貞菱活出自信樣貌 靠氣質在穿搭駕馭率性、優雅造型

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
温貞菱受邀詮釋Reebok新款Classic Leather小白鞋。圖／Reebok提供
温貞菱受邀詮釋Reebok新款Classic Leather小白鞋。圖／Reebok提供

散發知性氣質是許多人對温貞菱的第一印象，多次被評選為紅毯最美的她也是許多人心目的戲劇女神，優雅更是報導時常描述她的詞彙。但天蠍座的她，即使少了愛情，也能活出最美樣貌，受邀詮釋Reebok新款Classic Leather小白鞋，展現率性與自帶仙氣造型，流露出一股從容自信。

温貞菱曾說「好好生活，富愛自己，內心感到滿足就是優雅」，因此從不侷限自己，享受生命的每個過程，每拍一部戲都當作是一次細胞的汰換，閱讀劇本時充分準備，努力揣摩角色的各種可能性。 讓温貞菱在面對未知與新選擇時更加果斷，如同她受邀詮釋Reebok新款Classic Leather小白鞋時，不管是率性的牛仔褲與連帽外套的搭配，還是身穿白色小禮服自帶仙氣的look，都展現出她的絕佳氣質。而Classic Leather不僅與温貞菱喜歡的復古風格不謀而合，外型也與她給人的印象相輔相成。簡潔配色，讓Classic Leather增添洗鍊感，豐富造型搭配上的各種可能。

Converse與英國二手店Beyond Retro合作，利用搖粒絨夾克打造全新Chuck 70鞋款。圖／Converse提供
Converse與英國二手店Beyond Retro合作，利用搖粒絨夾克打造全新Chuck 70鞋款。圖／Converse提供

同樣強調復古氛圍的還有Converse在這季選擇與英國二手店Beyond Retro合作，以「可持續發展」為設計靈感，利用搖粒絨夾克打造全新Chuck 70鞋款。Beyond Retro挑選了約18,000件夾克，並將它們的多功能和耐用性延續至全新的特別版Tri-panel Chuck 70限量鞋款上。每雙Chuck 70鞋的製作需要用到4件搖粒絨夾克；經過重新切割和縫合，被打造成充滿三種色系、且獨一無二的作品。這系列也是Converse與Beyond Retro對可持續創造的聯手探索，旨在打造「零廢棄」未來。

温貞菱受邀詮釋Reebok新款Classic Leather小白鞋。圖／Reebok提供
温貞菱受邀詮釋Reebok新款Classic Leather小白鞋。圖／Reebok提供

温貞菱受邀詮釋Reebok新款Classic Leather小白鞋。圖／Reebok提供
温貞菱受邀詮釋Reebok新款Classic Leather小白鞋。圖／Reebok提供

Converse x Beyond Retro Chuck 70 Hi鞋2,780元。圖／Converse提供
Converse x Beyond Retro Chuck 70 Hi鞋2,780元。圖／Converse提供

Converse x Beyond Retro Chuck 70 Ox鞋2,680元。圖／Converse提供
Converse x Beyond Retro Chuck 70 Ox鞋2,680元。圖／Converse提供

Reebok Classic Leather鞋2,650元。圖／Reebok提供
Reebok Classic Leather鞋2,650元。圖／Reebok提供

愛情 英國

延伸閱讀

楊紫瓊化身神力歐巴桑 逆女造型完勝渡邊直美

「花邊教主」布蕾克萊芙莉暗紫深V套裝展性感曲線！完美駕馭死亡鮮艷色造型成紅毯常勝軍

蕾宏之戰再起 金馬入圍導演嘆「希望有最好的解決」

女神倪晨曦一個轉身超甜美！Jessica長腿太迷人 溫貞菱露性感美背拎同包款

相關新聞

解蛋荒！第一批進口雞蛋何時來？ 農委會：快了

進口蛋要來了？為解決蛋荒，第一批由澳洲進口的空運蛋即將來台，但確切的數量與時間點農委會不願透露，據了解，這次蛋荒進口雞蛋...

2022首個大型精品展會WW表展三月登場 伯爵鑽表搶先秀

隨著北歐、歐洲國家逐漸解除旅遊禁令，全世界的經濟似乎即將看見曙光。於此同時，2022年的首個實體大型精品商會「鐘表與奇蹟...

12小時長效鎖香！雅詩蘭黛邀8位調香師創探索香氛系列

在緊張的生活中，香味能為每個人帶來療癒，雅詩蘭黛邀來8位知名調香大師，共創頂級香氛「雋永工藝探索香氛系列」，共有8款香氛...

首3日前10名免費！台中IG打卡餐盒「杉SHAN」插旗台北

台中最美餐盒「杉SHAN」沙拉插旗台北松山區，自2月17日起試營運，預定2月19日正式開幕。自2月19日起開幕日頭3天，...

日立冷氣升級「凍結洗淨2.0+」全面建構日立空氣淨化網

連續20年獲得空調類白金獎，連續13年銷售第一的日立冷氣，2022年家用尊榮系列機種全新登場，日本潔淨雙重科技再進化，升...

變身前衛裝置 URWERK、名士 黑色腕表遞傳藝術氣息

從最早的教堂大鐘、懷表，以致今日的腕表，時計的演進史早已脫離了單純指示時間的功能性，而透過形體的設計與前衛的科技概念，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。