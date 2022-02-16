《華燈初上》楊謹華、林心如復古情懷搭新包款 「韓劇女神」宋慧喬拿迷你款佐美好胸型

楊謹華演繹FENDI最新包款Fendigraphy，呈現風情萬種女人味。圖／FENDI提供

在《華燈初上》第三季即將上檔的聲勢中，「蘇媽媽」楊謹華、「蘿絲媽媽」林心如始終是關注焦點，近日兩人都詮釋了FENDI最新包款Fendigraphy，展現風情萬種女人味，而「韓劇女神」宋慧喬也在最新的韓版時尚雜誌中詮釋了Fendigraphy Nano尺寸，呈現當代女性的自信風格。

楊謹華、林心如分別以浪漫、自信的女人味，來表現全新手袋，此外，曾之喬、中國女星毛曉彤也以個人風格演繹，宋慧喬則是在韓國版《Harper's BAZAAR》3月號，以可愛的Fendigraphy搭配性感姿態，女星們的多樣造型也呈現新包款的百變。首度出現在2022春夏女裝秀上的Fendigraphy，以Hobo流浪包型為靈感，月牙形輪廓以包身底部的顯眼金色FENDI字體為標誌設計，一拎上肩，金屬字體就成了視覺焦點，包身內部置物空間寬敞，將可調式的手柄取下，搭配Strap You肩帶，Fendigraphy就從腋下包搖身一變成為柔軟的斜背包。