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《華燈初上》楊謹華、林心如復古情懷搭新包款 「韓劇女神」宋慧喬拿迷你款佐美好胸型

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
（左起）林心如、楊謹華、宋慧喬在近日都詮釋了FENDI全新Fendigraphy手袋。圖／FENDI提供、（右）翻拍www.harpersbazaar.co.kr
（左起）林心如、楊謹華、宋慧喬在近日都詮釋了FENDI全新Fendigraphy手袋。圖／FENDI提供、（右）翻拍www.harpersbazaar.co.kr

楊謹華演繹FENDI最新包款Fendigraphy，呈現風情萬種女人味。圖／FENDI提供
楊謹華演繹FENDI最新包款Fendigraphy，呈現風情萬種女人味。圖／FENDI提供

在《華燈初上》第三季即將上檔的聲勢中，「蘇媽媽」楊謹華、「蘿絲媽媽」林心如始終是關注焦點，近日兩人都詮釋了FENDI最新包款Fendigraphy，展現風情萬種女人味，而「韓劇女神」宋慧喬也在最新的韓版時尚雜誌中詮釋了Fendigraphy Nano尺寸，呈現當代女性的自信風格。

楊謹華、林心如分別以浪漫、自信的女人味，來表現全新手袋，此外，曾之喬、中國女星毛曉彤也以個人風格演繹，宋慧喬則是在韓國版《Harper's BAZAAR》3月號，以可愛的Fendigraphy搭配性感姿態，女星們的多樣造型也呈現新包款的百變。首度出現在2022春夏女裝秀上的Fendigraphy，以Hobo流浪包型為靈感，月牙形輪廓以包身底部的顯眼金色FENDI字體為標誌設計，一拎上肩，金屬字體就成了視覺焦點，包身內部置物空間寬敞，將可調式的手柄取下，搭配Strap You肩帶，Fendigraphy就從腋下包搖身一變成為柔軟的斜背包。

此外，Fendigraphy包款同步推出輕巧可愛的nano超迷你款式，縮小版可像手鍊配戴在手腕，或是成為造型手拿包、作為吊飾掛在包上，也可加上肩背帶作為小廢包。包款材質包括亮面皮革、麂皮，還有鱷魚皮和蟒蛇皮等珍稀皮革；選色則有黑、白、米、棕色，以及嬰兒藍、粉紅色，金色、銀色裂紋金屬光澤的皮革則高調時髦，彩色複合材料鑲嵌款式的條紋圖樣，讓人想到時尚插畫家Antonio Lopez筆下的圖案，展現復古奢華的魅力。

林心如以簡練自信的神采演繹FENDI Fendigraphy手袋。圖／FENDI提供
林心如以簡練自信的神采演繹FENDI Fendigraphy手袋。圖／FENDI提供
FENDI多彩條紋造型Fendigraphy包款，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI多彩條紋造型Fendigraphy包款，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI水藍色Fendigraphy包款，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI水藍色Fendigraphy包款，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI多彩塗鴉造型Fendigraphy包款，11萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI多彩塗鴉造型Fendigraphy包款，11萬8,000元。圖／FENDI提供
楊謹華以復古色調演繹FENDI最新包款Fendigraphy。圖／FENDI提供
楊謹華以復古色調演繹FENDI最新包款Fendigraphy。圖／FENDI提供
楊謹華以復古色調演繹FENDI最新包款Fendigraphy。圖／FENDI提供
楊謹華以復古色調演繹FENDI最新包款Fendigraphy。圖／FENDI提供
FENDI金色Nano Fendigraphy，39,800元。圖／FENDI提供
FENDI金色Nano Fendigraphy，39,800元。圖／FENDI提供
曾之喬手拿黑色款FENDI Fendigraphy手袋。圖／FENDI提供
曾之喬手拿黑色款FENDI Fendigraphy手袋。圖／FENDI提供
林心如以簡練自信的神采演繹FENDI Fendigraphy手袋。圖／FENDI提供
林心如以簡練自信的神采演繹FENDI Fendigraphy手袋。圖／FENDI提供
網紅李函詮釋FENDI Fendigraphy手袋。圖／FENDI提供
網紅李函詮釋FENDI Fendigraphy手袋。圖／FENDI提供
毛曉彤手拿FENDI Fendigraphy手袋的Nano尺寸，輕巧可愛。圖／FENDI提供
毛曉彤手拿FENDI Fendigraphy手袋的Nano尺寸，輕巧可愛。圖／FENDI提供

林心如 楊謹華 華燈初上 FENDI 宋慧喬

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