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將歌劇院「上手」 美度Baroncelli紀念表 向名建築致意

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
美度（MIDO）以品牌理念「靈感源自於建築」的20周年，推出新款Baroncelli永恆系列紀念腕表。圖 / 美度表提供
美度（MIDO）以品牌理念「靈感源自於建築」的20周年，推出新款Baroncelli永恆系列紀念腕表。圖 / 美度表提供

還不能恣意旅行、移動的時候，我們總是透過社群網站、整理過去的相片、紀念品、明信片，宛如重遊舊地。建築一向最能體現人類的意志、也是旅遊與城市精神的最好展現。瑞士美度表（MIDO）因應「建築20周年」主題，推出一只Baroncelli系列限量腕表，向法國雷恩歌劇院（Opéra de Rennes）致意，也像是帶著自由的心情，重返法蘭西。

建築的輪廓、結構之美，向來與機械機芯有著巧妙呼應之處。MIDO早從2002年起推出羅馬競技系列（All Dial）系列，將競技場巧妙凝縮在手腕上的方寸之間，而今年適逢20周年，Baroncelli系列限量腕表則將法國雷恩歌劇院的歌劇院拱型窗框，同時呈現在12點鐘方向的小時時標，以及六點鐘的日期視窗，見微知著。

過往古典的軌道式刻度，這次同樣以環形呈現在39毫米的銀白色面盤中，但擴大的方格，則像歌劇院中的環形包廂，讓時間運行的每一瞬間都像歌劇院中的VIP尊榮體驗。動力來源的Caliber 80自動上鍊機芯除了具備80小時動力儲存，其Nivachron™游絲並具有更佳的抗磁性，因而能確保機芯精準運行。也因為雷恩歌劇院正是在1836年正式開幕，，表款將採限量1,836只生產，訂價則為32,000元。

封閉式表背刻有雷恩歌劇院的圖案與限量編號字樣。圖 / 美度表提供
封閉式表背刻有雷恩歌劇院的圖案與限量編號字樣。圖 / 美度表提供
Baroncelli系列限量腕表將歌劇院的拱型窗框，呈現在面盤中不同細節、見微知著。圖 / 美度表提供
Baroncelli系列限量腕表將歌劇院的拱型窗框，呈現在面盤中不同細節、見微知著。圖 / 美度表提供
表款將配備專屬表盒與一枚收藏紀念牌，限量1,836只，訂價則為32,000元，其中1836則為雷恩歌劇院的開幕年份。圖 / 美度表提供
表款將配備專屬表盒與一枚收藏紀念牌，限量1,836只，訂價則為32,000元，其中1836則為雷恩歌劇院的開幕年份。圖 / 美度表提供

歌劇院 建築 法國

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