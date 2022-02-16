將歌劇院「上手」 美度Baroncelli紀念表 向名建築致意

還不能恣意旅行、移動的時候，我們總是透過社群網站、整理過去的相片、紀念品、明信片，宛如重遊舊地。建築一向最能體現人類的意志、也是旅遊與城市精神的最好展現。瑞士美度表（MIDO）因應「建築20周年」主題，推出一只Baroncelli系列限量腕表，向法國雷恩歌劇院（Opéra de Rennes）致意，也像是帶著自由的心情，重返法蘭西。

建築的輪廓、結構之美，向來與機械機芯有著巧妙呼應之處。MIDO早從2002年起推出羅馬競技系列（All Dial）系列，將競技場巧妙凝縮在手腕上的方寸之間，而今年適逢20周年，Baroncelli系列限量腕表則將法國雷恩歌劇院的歌劇院拱型窗框，同時呈現在12點鐘方向的小時時標，以及六點鐘的日期視窗，見微知著。