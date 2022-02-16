福食進口配套不足 醫藥界籲嚴予限制

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「政府應禁止容易殘留輻射的福島嬰幼兒食品、水產品進口！」國民黨16日與醫生、藥師召開記者會，呼籲政府對福島食品進口更嚴格把關。放射科醫生陳復華呼籲政府進口福島嬰幼兒食品應要輻射零檢出，藥師沈采穎則建議政府要對日本食品進行逐批檢驗。國民黨副秘書長王育敏則提議政府建立核食補償機制。

敏感產品不應進口

國民黨醫療委員會主委蔡明忠指出，福食開放並非立即性的傷害，但輻射會於民眾的影響是長久性的，之前曾有人開記者會將台灣防疫成功與開放福食會嚴格把關掛勾，那是錯誤的聯想。他指出，日本地方政府很多標準都比日本中央嚴格，台灣中央政府也不能阻止地方立定更嚴格的福食規範。

蔡明忠分析，台灣疾病死亡率第一是癌症，美國死亡率第一是心臟病，代表台灣環境中致癌的因子仍多，以彰化來說，受到火力發電的影響，肺癌的比例就因此上升，若核食進口，恐對年輕人生育造成影響，政府必須更嚴格把關。

放射科醫生陳復華則說，日本民間至今仍與政府不斷交涉輻射檢出的標準，因此讓日本民間可以有比中央更嚴格的殘留容許量，他呼籲政府針對敏感的嬰幼兒食品、水產品與乳製品都要符合零檢出，不應跟隨日本政府標準的50貝克，「甚至不應該進口」。

不分產地逐批檢驗

藥師沈采穎也說，台灣民眾一年食安預算只有116元，是香港的30分之1。政府說要求產品附檢驗證明，但2019年大創偽造標籤進口日本核食，總經理後來卻人間蒸發，而台灣與日本於司法互助協議下，根本抓不到人究責。因此她敦促政府要逐批檢驗日本所有產品，避免核食進入台灣。

國民黨副秘書長王育敏表示，已經請立院黨團提出5要求、6主張，包括福島五縣市的水產品、乳製品、嬰幼兒食品不應該開放，其它產品要足跡追蹤、設立核食補償機制、《學校衛生法》修法等，盼能更嚴格替民眾食安把關。

【更多精采內容，詳見 】