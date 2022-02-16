等了10個月 摩斯「藜麥燒肉珍珠堡」復活、可樂餅回歸

受到供應鍊與船運不穩定的因素影響，摩斯漢堡的人氣商品「藜麥燒肉珍珠堡」自去年4月起採限量供應。摩斯漢堡於2月16日宣佈，目前藜麥燒肉珍珠堡已經積極爭取到貨，自即日起於全台門市穩定供應，並且維持售價不變。

摩斯漢堡所推出的「藜麥燒肉珍珠堡」，使用來自紐西蘭的草飼牛牛肉片，再搭配洋蔥絲、青生菜與藜麥米飯，具有微甜微鹹的日式風味，是摩斯的熱賣商品之一。但受到全球供應鏈及貨運船期不穩定的影響，自去年4月起限量供應，即日起才恢復正常供應。摩斯指出，雖然進口牛肉與其他食材、員工薪資調漲，但響應政府凍漲政策，藜麥燒肉珍珠堡將維持75元，藉此感謝顧客的支持。