7-ELEVEN首推「蠟筆小新」全店集點 積木公仔、迴力車限時999元全套入手

推出多年依舊受到許多大小朋友喜愛的日本人氣動漫蠟筆小新，首度在7-ELEVEN推出「蠟筆小新動感積因集點送/門市快閃購」活動，以蠟筆小新30週年紀念與7-ELEVEN限定商品結合，自2月23日起推出一系列積木公仔、餅乾模2入組、積木萬年曆、3D手枕滑鼠墊、絨毛兩用抱枕等高達25款實用生活周邊，陪伴粉絲度過療癒的宅家及辦公時光。為了讓粉絲們更快速入手全套最愛商品，7-ELEVEN自2月23日下午15點起至2月24日止限時2天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購蠟筆小新動感積因系列限量周邊。

此次全店集點以動漫主角蠟筆小新、爸爸廣志、媽媽美冴等經典角色結合門市CITY CAFE、精品咖啡、現萃茶、大亨堡、關東煮、御飯糰等經典商品，推出10款「積木公仔」，分為經典品牌以及迴力車系列，粉絲收集各款後可依喜好任意搭配，變換組合打造專屬擺設，同時更首度推出限量「積木公仔全10款收藏組」及「7-ELEVEN積木場景收藏組」，2組積木收藏組一起入手最超值，全家大小都能一起玩。

其他還有3D造型「餅乾模2入組」、「蠟筆小新公仔積木萬年曆」、上班族最實用的「3D手枕滑鼠墊」及「絨毛兩用抱枕」，以及蠟筆小新、小白、鱷魚阿山及不理不理左衛門4款造型「絨毛公仔萬用提袋」，可當背包吊飾也可變身飲料小物提袋，「食物燜燒罐」則可燜煮簡易料理，讓上班族午餐時光更有樂趣。