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獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

7-ELEVEN首推「蠟筆小新」全店集點 積木公仔、迴力車限時999元全套入手

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
限量積木公仔全10款搭配積木場景收藏組，2月23日下午15:00起至2月24日止，消費不限金額加價購就能一次全套收集。 圖／7-ELEVEN提供
限量積木公仔全10款搭配積木場景收藏組，2月23日下午15:00起至2月24日止，消費不限金額加價購就能一次全套收集。 圖／7-ELEVEN提供

推出多年依舊受到許多大小朋友喜愛的日本人氣動漫蠟筆小新，首度在7-ELEVEN推出「蠟筆小新動感積因集點送/門市快閃購」活動，以蠟筆小新30週年紀念與7-ELEVEN限定商品結合，自2月23日起推出一系列積木公仔、餅乾模2入組、積木萬年曆、3D手枕滑鼠墊、絨毛兩用抱枕等高達25款實用生活周邊，陪伴粉絲度過療癒的宅家及辦公時光。為了讓粉絲們更快速入手全套最愛商品，7-ELEVEN自2月23日下午15點起至2月24日止限時2天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購蠟筆小新動感積因系列限量周邊。

此次全店集點以動漫主角蠟筆小新、爸爸廣志、媽媽美冴等經典角色結合門市CITY CAFE、精品咖啡、現萃茶、大亨堡、關東煮、御飯糰等經典商品，推出10款「積木公仔」，分為經典品牌以及迴力車系列，粉絲收集各款後可依喜好任意搭配，變換組合打造專屬擺設，同時更首度推出限量「積木公仔全10款收藏組」及「7-ELEVEN積木場景收藏組」，2組積木收藏組一起入手最超值，全家大小都能一起玩。

其他還有3D造型「餅乾模2入組」、「蠟筆小新公仔積木萬年曆」、上班族最實用的「3D手枕滑鼠墊」及「絨毛兩用抱枕」，以及蠟筆小新、小白、鱷魚阿山及不理不理左衛門4款造型「絨毛公仔萬用提袋」，可當背包吊飾也可變身飲料小物提袋，「食物燜燒罐」則可燜煮簡易料理，讓上班族午餐時光更有樂趣。

另外，7-ELEVEN另推出獨家限定「史努比 x Elephant Cuppa大象杯」、「胖虎紀念金幣存錢筒組」，以及「HELLO KITTY鍋具」預購，萌度爆表；2月24日下午3點還有「義大利MOLESKINE經典卡通筆記本 門市快閃購/集點送」，一次推出HELLO KITTY、小熊維尼、SNOOPY、哆啦A夢4款經典卡通設計，農曆年還沒買夠的鐵粉們，絕對要蒐藏。

7-ELEVEN「蠟筆小新動感積因集點送/門市快閃購」推出「餅乾模2入組」，讓親子一起DIY享受烘焙樂趣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「蠟筆小新動感積因集點送/門市快閃購」推出「餅乾模2入組」，讓親子一起DIY享受烘焙樂趣。圖／7-ELEVEN提供
全套HELLO KITTY鍋具以粉嫩色系妝點居家廚房。圖／7-ELEVEN提供
全套HELLO KITTY鍋具以粉嫩色系妝點居家廚房。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月23日上午11點起，ibon獨家限量預購「史努比 × Elephant Cuppa大象杯」，推薦給愛喝手搖飲的SNOOPY迷。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2月23日上午11點起，ibon獨家限量預購「史努比 × Elephant Cuppa大象杯」，推薦給愛喝手搖飲的SNOOPY迷。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「義大利MOLESKINE經典卡通筆記本」門市快閃購/集點送」，一次推出HELLO KITTY、小熊維尼、SNOOPY、哆啦A夢4款經典卡通設計。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「義大利MOLESKINE經典卡通筆記本」門市快閃購/集點送」，一次推出HELLO KITTY、小熊維尼、SNOOPY、哆啦A夢4款經典卡通設計。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首推「蠟筆小新動感積因集點送/門市快閃購」，多款積木公仔、迴力車動手組合超療癒。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首推「蠟筆小新動感積因集點送/門市快閃購」，多款積木公仔、迴力車動手組合超療癒。圖／7-ELEVEN提供
限量3D手枕滑鼠墊，屁屁造型超療癒又實用。圖／7-ELEVEN提供
限量3D手枕滑鼠墊，屁屁造型超療癒又實用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「蠟筆小新動感積因集點送/門市快閃購」推出「絨毛兩用抱枕」，讓可愛逗趣的蠟筆小新紓壓療癒辦公室生活。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「蠟筆小新動感積因集點送/門市快閃購」推出「絨毛兩用抱枕」，讓可愛逗趣的蠟筆小新紓壓療癒辦公室生活。圖／7-ELEVEN提供

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