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星巴克加碼推4款鹹食！ 超過50款櫻花新品今上市
星巴克今(16日)起超過50款的春季櫻花新品上市，除了限量的馬克杯、隨行杯、保溫杯、手沖壺、濾杯、提袋等，全都換上粉嫩新裝，還有全門市回歸去年大受歡迎的綿雲系列飲品、全新甜點及咖啡豆。今起再推4款鹹食，同樣充滿春日氣息。
今年櫻花季最吸睛的活動為今起至18日、單筆消費金額滿1,200元，可獲得春櫻對杯組乙組(2入)，不累贈，數量有限，現場贈完為止。
星巴克全門市及外送平台推出的4款全新鹹食，包括以米酒及鹽麴醃製在地豬肉，經烘烤後再以蔥蒜炒香搭配鬆軟麵包，中西合併的「鹽燒豬肉堡」；呼應全球星巴克對環境友善的承諾，本次檔期再推出一款蔬食餐點「炭烤蔬肉條生義大利麵」，搭配植物素材製成的蔬食碳烤肉條；另也有採用在地富有口感的栗子地瓜片與紫心地瓜泥，夾入雙起司，最後撒上核果碎粒的「雙地瓜起司米吐司」。
即起於門市點購新上市的兩款鹹食「鹽燒豬肉堡」、「炭烤蔬肉條生義大利麵」，再加一杯經典的95元咖啡飲品，可享200至260元的星想餐優惠；或點購任何糕點及糕點套餐，可加價50元指定附餐四擇一的活力組合。
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