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快閃兩周！台北福華「大手牽小手 吃到飽買一送一」
台北福華飯店人氣餐廳彩虹座及珍珠坊即日起推出期間限定「吃到飽買一送一」快閃優惠，平日享午餐或晚餐買一送一，每位成人可攜帶1名6~12歲孩童免費入場，活動時間為期兩周。
廣受好評的彩虹座自助餐，即日起至2/25推出「大手牽小手」吃到飽活動，周一至五中餐及晚餐，每位成人可攜帶1名6~12歲的兒童免費用餐，現切美國牛排、海鮮冷食區、現做料理區、日式料理區以及港式點心，熱熟食區還有酒香酚蹄、清蒸生蠔、紅燒虎掌、花膠子排上湯、紅燒東坡肉等多達70種道地的中西日港式料理。
此外，12/31前購買彩虹座自助午餐券、自助下午茶券、自助晚餐券，即享有買10張送2張的優惠。
珍珠坊即日起至2/24也有「1+1港點粵菜任你選」活動，每周一至四午餐及晚餐，每位成人點用「粵菜港點任您選」即可攜帶1名6~12歲的兒童免費用餐，每日限量60組。今年起，台北福華也將原有的「粵菜港點任您選」全面升級，成人加價300元起、兒童150元/人+10%，不分平假日即可升級享受黑椒煎牛肋眼、醃漬九孔鮑、美乃滋烤淡菜、香酥芋泥鴨等8道料理，共70道港點珍饌任點。
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