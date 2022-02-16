寶島鐘表百達翡麗形象店 文藝氣息 重新開幕

位於大台北核心東區商圈的寶島鐘表台北名店，是百達翡麗於台北市中心最具規模的重要形象店。寶島鐘表在台深根超過一甲子，傳承深厚的人情味和家族企業精神，是陪伴台灣民眾一路成長的老字號；表店早於1995年便與百達翡麗展開合作至今，如今為提供更優質的服務，百達翡麗寶島名店全面升級並擴大店面，為鑑賞藏家與愛好者，以百達翡麗全球一貫高雅沉練且富有文藝氣息的裝潢風格打造嶄新的鑑賞空間。

★全新形象傳統中體現當代美 風格化文藝氣息

傳統與現代兼容的寶島鐘表台北名店內全新百達翡麗形象店，店內空間共分為展售鑑賞區和VIP鑑賞室兩大區域，以素材細節營造整體合一的視覺效果。特別精選的珍貴的鳥眼楓木與印度玫瑰木以溫暖的原木質地營造典雅感，多處細節融入百達翡麗代表性的卡勒卓華十字標誌，典雅的米色搭配大方的咖啡色大理石，黃銅金屬部分則以磨光表面處理營造復古效果，高雅細節低調內斂的同時、創造舒適賞表的氛圍。

獨立的VIP鑑賞室則以落地屏風區隔開來，入口牆面裝飾最具有百達翡麗歷史精神的代表性建築壁掛畫 – 位於日內瓦湖畔的百達翡麗沙龍，彷彿走進歐洲富豪宅邸的書房。隱密性極高的設計，也體現寶島鐘表以服務為本的核心理念，讓所有賓客感到自在舒適的同時亦能細細品味百達翡麗傳承百點年的精湛工藝。

★最新傑作匯聚展出 萬年曆雙追針頂級工藝

此次百達翡麗形象店重新開幕，特別呈現多款精彩作品，包括2021年發表的最新力作。在百達翡麗創作中，最受藏家珍愛、被視為夢幻逸品的是結合萬年曆與計時碼表的複雜功能之作，其中萬年曆與雙追針計時更分別是日曆與計時功能中最頂級製表工藝的體現，因此兼具這兩項功能的百達翡麗編號5204無疑是最具收藏性的表款。品牌於2021年推出全新的編號5204R-011 ，是首度以推出玫瑰金材質搭配全新放射狀灰色面的雙追珍萬年曆，盤面佈局簡潔易讀，搭載2012年問世的CHR 29-535 PS Q機芯，具備7項專利，除了可欣賞機芯打磨工藝的透明表背，亦可選擇玫瑰金材質底蓋。

編號5236P-001並列顯示萬年曆，則是品牌於2021年發表的專利設計，於表面12時位置的長形顯示窗單行並列展示星期、日期和月份。這種並列顯示方式曾出現於百達翡麗早期的一些懷表款式中，是首度出現在表徑尺寸較小的腕表上，為克服四枚顯示盤處於同一水平面上的困難，百達翡麗特地研發新款的自動上鍊超薄機芯31-260 PS QL，並就當中三項應用設計申請專利。編號5236P-001鉑金表殼配藍色向周邊方向漸變黑色的垂直磨砂表面，是萬年曆家族最新的成員。