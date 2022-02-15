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影 ／集中施放1小時 200萬支鹽水蜂炮狂炸掀高潮
台南鹽水蜂炮今晚6點半從武廟前起炮後神轎陣頭繞經14座宮廟「收炮」，晚上9點在鹽水國中安排4座炮城集中施放，約200萬支蜂炮狂炸照亮鹽水夜空，前後歷時約1小時，讓現場觀賞的遊客大呼過癮。
鹽水國中操場的集中施放區，主題「雲端金龍 喜從天降」主炮城，搭配施放的高空焰火，如火樹銀花般由天空直洩，搭配七彩繽紛顏色變花，不少人對眼前刺激視覺饗宴讚嘆不已。台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委賴惠員、蔡易餘、市議員蔡育輝、張世賢、沈家鳳等人也與會。
黃偉哲表示，今晚武廟周邊湧入近2萬5千人，熱鬧非凡，鹽水蜂炮能如期施放，要感謝武廟將防疫工作做得完善，才能讓民眾在安全的環境中，感受蜂炮的文化意義，也歡迎大家順遊月津港燈節及享用在地美食，體驗鹽水小鎮魅力。
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