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漢堡、雞翅買1送1！「Just Kitchen」台式古早味享8折

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「MrBeast Burger」推出「Beast Style特製雙層牛肉堡」買1送1的優惠。圖／Just Kitchen提供
「MrBeast Burger」推出「Beast Style特製雙層牛肉堡」買1送1的優惠。圖／Just Kitchen提供

在餐飲業漲聲不斷的時期，雲端廚房「Just Kitchen」宣佈，自2月16日至3月1日期間，旗下的「MrBeast Burger」與「Another Wing by DJ Khaled」，將於Uber Eats平台限時推出指定商品「買1送1」的優惠，另外Just Kitchen也新推出「永樂系列」，提供一系列古早味料理，現享8折優惠。

成立於2019年的Just Kitchen，整合中央廚房、虛擬餐飲品牌、外送服務，提供一系列美食外送服務，旗下擁有健康餐盒Body Fit、牛肉麵淚牛滿麵等20多個品牌，同時也與TGI Fridays、大三元、鬍鬚張等知名品牌合作，推出適合外送的獨家餐盒。另外Just Kitchen自2021年底開始，也開始引進國外餐飲品牌，增添民眾的選擇性。

2月16日至3月1日期間，Just Kitchen於Uber Eats平台推出兩個國際餐飲品牌的買1送1優惠。其中「MrBeast Burger」是由YouTuber收入排行冠軍「吉米．唐納森」（Jimmy Donaldson，網路暱稱MrBeast野獸先生）所創立的漢堡品牌，活動期間可享「Beast Style特製雙層牛肉堡」買1送1的優惠，現省280元。另外由美國知名饒舌歌手DJ卡利（DJ Khaled）新創的美式辣雞翅「ANOTHER WING by DJ Khaled」，則是推出「4塊雞柳」與「6支翅」買1送1的優惠，原價各為196、189元。

另外，Just Kitchen也推出最新自創品牌「永樂系列」，主打古早味麵、飯、湯品、滷味。包括有碎碎平安爛肉飯、事事大吉雞肉飯、撥雲見日剝皮辣椒雞湯、福氣四溢燉菇雞湯麵等特惠品項，原價100～169元，現享優惠8折。

ANOTHER WING by DJ Khaled「4塊雞柳」享買1送1優惠。圖／Just Kitchen提供
ANOTHER WING by DJ Khaled「4塊雞柳」享買1送1優惠。圖／Just Kitchen提供
Just Kitchen推出自創品牌「永樂系列」，指定品項享8折。圖／Just Kitchen提供
Just Kitchen推出自創品牌「永樂系列」，指定品項享8折。圖／Just Kitchen提供

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