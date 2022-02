漢堡、雞翅買1送1！「Just Kitchen」台式古早味享8折

在餐飲業漲聲不斷的時期,雲端廚房「Just Kitchen」宣佈,自2月16日至3月1日期間,旗下的「MrBeast Burger」與「Another Wing by DJ Khaled」,將於Uber Eats平台限時推出指定商品「買1送1」的優惠,另外Just Kitchen也新推出「永樂系列」,提供一系列古早味料理,現享8折優惠。

成立於2019年的Just Kitchen,整合中央廚房、虛擬餐飲品牌、外送服務,提供一系列美食外送服務,旗下擁有健康餐盒Body Fit、牛肉麵淚牛滿麵等20多個品牌,同時也與TGI Fridays、大三元、鬍鬚張等知名品牌合作,推出適合外送的獨家餐盒。另外Just Kitchen自2021年底開始,也開始引進國外餐飲品牌,增添民眾的選擇性。

2月16日至3月1日期間,Just Kitchen於Uber Eats平台推出兩個國際餐飲品牌的買1送1優惠。其中「MrBeast Burger」是由YouTuber收入排行冠軍「吉米.唐納森」(Jimmy Donaldson,網路暱稱MrBeast野獸先生)所創立的漢堡品牌,活動期間可享「Beast Style特製雙層牛肉堡」買1送1的優惠,現省280元。另外由美國知名饒舌歌手DJ卡利(DJ Khaled)新創的美式辣雞翅「ANOTHER WING by DJ Khaled」,則是推出「4塊雞柳」與「6支翅」買1送1的優惠,原價各為196、189元。