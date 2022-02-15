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獨家「蝦醬米糕」！NARA Thai Cuisine插旗台南三井

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
NARA Thai Cuisine主打特色泰式料理。圖／NARA Thai Cuisine提供
NARA Thai Cuisine主打特色泰式料理。圖／NARA Thai Cuisine提供

來自泰國的泰式料理餐廳「NARA Thai Cuisine」，繼2017年登台以來，將於2月19日正式南下，於即將開幕的「MITSUI OUTLET PARK台南」開設南台灣第1間、在台第7間門市。店內還呼應台南飲食文化，推出「泰南忘蝦醬米糕」。為慶祝新店開幕，消費滿額還可享「紅咖哩雞肉」77元的加購優惠價，並有抽獎送2萬元抵用券等不同優惠。

NARA Thai Cuisine已經多次獲得米其林推薦，並14年獲得Thailand Tatler雜誌票選為最佳泰國料理餐廳。2017年登台以來，已經在雙北、新竹、台中等地開設門市。即將開幕的NARA Thai Cuisine台南三井店，設計概念仍延續泰國本店的紫、金色系，並以泰國皇族最愛的天然木質為主調，再搭配傳統刻花、東南亞熱帶原木吊扇及竹編燈飾等元素，呼應台南懷舊風格，營造出台南小曼谷的用餐環境。

除此之外，台南三井店並獨家推出「泰南忘蝦醬米糕」，將泰國與府城料理相互結合，選用五花肉裹上米粉蒸炊，再搭配蝦醬拌炒的米糕上桌，帶來獨特的風味。另外店內也持續提供有金錢蝦餅、綠咖哩雞肉、冬蔭功湯、酥炸桑葉、瑪莎曼牛肉等人氣餐點。

為歡慶新店開幕，至3月31日到NARA Thai Cuisine 台南三井店，單筆消費滿500元，即可享「紅咖哩雞肉」77元加購優惠價。此外，消費滿千再抽萬元加菜金，包括有20,000、10,000、5,000等不同金額抵用券，共計送出4萬元。

台南三井店獨家推出的「泰南忘蝦醬米糕」。圖／NARA Thai Cuisine提供
台南三井店獨家推出的「泰南忘蝦醬米糕」。圖／NARA Thai Cuisine提供
「NARA Thai Cuisine」將於2月19日開設。圖／NARA Thai Cuisine提供
「NARA Thai Cuisine」將於2月19日開設。圖／NARA Thai Cuisine提供

台南 泰國 新竹

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