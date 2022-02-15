明月幾時有？康斯登纖薄女表 將浪漫時時上「手」

即便是精緻的奢侈品，也有能讓人能相對輕鬆享用的快時尚。瑞士鐘表品牌康斯登（Frederique Constant）推出全新的Slimline女性月相腕表，以簡約的設計並結合快拆更換系統，實搭、經典，適合每日享用。

30毫米的乳白色面盤中，軌道式分鐘刻度讓時間的閱讀一目了然。小時的刻度（index）異常簡約，只有在12點鐘方向採取羅馬數字的XII，以和其餘的棒狀時標做出區隔。修長的柳葉型指針圓弧、富有古典氣息，而月相顯示更在面盤的下方自半月型視窗中悄悄探頭，若隱若現。