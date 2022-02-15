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明月幾時有？康斯登纖薄女表 將浪漫時時上「手」

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
康斯登Slimline女性月相腕表以30毫米的精鋼表殼搭配乳白色面盤、軌道式刻度與柳葉型指針，耐看而簡約。圖 / 康斯登提供
康斯登Slimline女性月相腕表以30毫米的精鋼表殼搭配乳白色面盤、軌道式刻度與柳葉型指針，耐看而簡約。圖 / 康斯登提供

即便是精緻的奢侈品，也有能讓人能相對輕鬆享用的快時尚瑞士鐘表品牌康斯登（Frederique Constant）推出全新的Slimline女性月相腕表，以簡約的設計並結合快拆更換系統，實搭、經典，適合每日享用。

30毫米的乳白色面盤中，軌道式分鐘刻度讓時間的閱讀一目了然。小時的刻度（index）異常簡約，只有在12點鐘方向採取羅馬數字的XII，以和其餘的棒狀時標做出區隔。修長的柳葉型指針圓弧、富有古典氣息，而月相顯示更在面盤的下方自半月型視窗中悄悄探頭，若隱若現。

表殼側邊的洋蔥式表冠再鑲嵌以一顆藍色寶石，展現古典氣韻之外，也讓女性即便擁有美美指甲，也能輕鬆操作、調整。精準的石英機芯無需手動上鍊，將能長時間運行達五年之久，加上快拆系統將讓她的擁有者可自行拆卸更換表帶，在顏色與質材之間輕鬆切換，因而符合整體的風格造型，精鋼鍊帶款訂價32,800元，皮表帶款則為26,800元。

康斯登 Slimline女性月相腕表皮帶款，26,800元。圖 / 康斯登提供
康斯登 Slimline女性月相腕表皮帶款，26,800元。圖 / 康斯登提供
表殼側邊的洋蔥式表冠再鑲嵌以一顆藍色寶石，展現古典氣運之外，也讓女性即便擁有美美指甲，也能輕鬆操作、調整。圖 / 康斯登提供（合成圖）
表殼側邊的洋蔥式表冠再鑲嵌以一顆藍色寶石，展現古典氣運之外，也讓女性即便擁有美美指甲，也能輕鬆操作、調整。圖 / 康斯登提供（合成圖）

快時尚 洋蔥 瑞士

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