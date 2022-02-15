明月幾時有？康斯登纖薄女表 將浪漫時時上「手」
即便是精緻的奢侈品，也有能讓人能相對輕鬆享用的快時尚。瑞士鐘表品牌康斯登（Frederique Constant）推出全新的Slimline女性月相腕表，以簡約的設計並結合快拆更換系統，實搭、經典，適合每日享用。
30毫米的乳白色面盤中，軌道式分鐘刻度讓時間的閱讀一目了然。小時的刻度（index）異常簡約，只有在12點鐘方向採取羅馬數字的XII，以和其餘的棒狀時標做出區隔。修長的柳葉型指針圓弧、富有古典氣息，而月相顯示更在面盤的下方自半月型視窗中悄悄探頭，若隱若現。
表殼側邊的洋蔥式表冠再鑲嵌以一顆藍色寶石，展現古典氣韻之外，也讓女性即便擁有美美指甲，也能輕鬆操作、調整。精準的石英機芯無需手動上鍊，將能長時間運行達五年之久，加上快拆系統將讓她的擁有者可自行拆卸更換表帶，在顏色與質材之間輕鬆切換，因而符合整體的風格造型，精鋼鍊帶款訂價32,800元，皮表帶款則為26,800元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言