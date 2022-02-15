蒸餾於二戰！麥卡倫史上最高年份酒款 The Reach 81年
麥卡倫日前發表該品牌史上最高年份威士忌——The Reach 81年。這款蒸餾於二次世界大戰期間的單桶威士忌，在雪莉橡木桶中熟陳81年，酒精濃度41.6%，全球限量288瓶，單瓶售價12.5萬美金，約合台幣348萬元。
麥卡倫女性首席調酒師Kirsteen Campbell表示：「The Reach肯定是我職業生涯的亮點之一，很難用言語表達這款威士忌有多獨特。」
麥卡倫The Reach 81年威士忌蒸餾於1940年，正好是創立於1824年的麥卡倫酒廠，在二戰期間因戰爭而被迫暫時關廠的之後兩年。對麥卡倫來說，The Reach 81年的存在，既是品牌獨特基因的最佳證明，也是酒廠群策群力的最佳寫照，更是蘇格蘭工藝的極致表現。
為了彰顯蘇格蘭工藝，麥卡倫The Reach 81年的酒液、口吹玻璃酒瓶、青銅底座與木盒包裝，全都來自蘇格蘭當地職人工匠的手藝。比如以三隻手為造型的青銅底座，便是蘇格蘭雕塑家Saskia Robinson的作品。
三隻手象徵了成就這個酒款的三股力量。第一隻手是為了紀念1940年時在戰亂當中，依舊悉心蒸餾出完美原酒的麥卡倫工匠們；第二隻手代表麥卡倫前董事長Allan Shiach，在二戰期間領導麥卡倫酒廠度過戰爭動盪的，正是Allan Shiach的祖父。第三隻手則代表麥卡倫首席調酒師Kirsteen Campbell，是她親自選桶，才得以將麥卡倫The Reach 81年的玲瓏風貌，呈現在世人面前。
麥卡倫The Reach 81年酒色呈現深層琥珀色，帶有黑巧克力、甜肉桂、泥煤、梨子的氣息，還有太妃糖、果醬、生薑塊、肉豆蔻的風味，尾韻是濃郁飽滿的甜感與煙燻氣味。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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