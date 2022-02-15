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鳳梨鼠薯要買吧？GUCCI鳳梨系列男裝 混搭學院、潮流風
前幾天義大利時尚品牌GUCCI在比佛羅山莊迪歐大道（Rodeo Drive）GUCCI旗艦店舉行盛大派對，揭露全新的GUCCI Pineapple鳳梨系列男士商品。現在，這個主打鳳梨玫瑰圖騰的浪漫系列，在台灣也買得到了囉！
GUCCI Pineapple鳳梨系列男裝把鳳梨與玫瑰幻化成為全新裝飾圖樣，被玫瑰圍繞的鳳梨也讓人聯想到貴族家庭盾徽的樣貌，展示出此系列結合學院風與街頭風格的創意想法。全系列包含多款正裝、休閒服飾及鞋履配飾、包款，有格紋西裝外套、印花帽T、印花毛衣、緹花牛仔短褲等等。鳳梨玫瑰圖案有時出現在左胸，有時則和GG Supreme帆布混搭出俏皮的繁複風格。或是結合隱喻GUCCI音樂靈感的22705（1921年至今含有GUCCI一詞的歌曲數量總和）數字，暗藏品牌驚喜。
形象廣告特別選在貴族偏愛的冬季度假勝地—坐落於棕櫚灘的克羅尼酒店（Colony Hotel），色塊感的場景美如畫，模特兒在當中示範各種GUCCI Pineapple男士系列單品，包括水洗華達呢單排扣大衣、對比色飛行夾克等，刻劃出超有型的復古韻味，也讓人想要馬上來一場在悠閒氛圍中又兼顧精緻裝扮的時尚旅行。
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