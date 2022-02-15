鳳梨鼠薯要買吧？GUCCI鳳梨系列男裝 混搭學院、潮流風

前幾天義大利時尚品牌GUCCI在比佛羅山莊迪歐大道（Rodeo Drive）GUCCI旗艦店舉行盛大派對，揭露全新的GUCCI Pineapple鳳梨系列男士商品。現在，這個主打鳳梨玫瑰圖騰的浪漫系列，在台灣也買得到了囉！

GUCCI Pineapple鳳梨系列男裝把鳳梨與玫瑰幻化成為全新裝飾圖樣，被玫瑰圍繞的鳳梨也讓人聯想到貴族家庭盾徽的樣貌，展示出此系列結合學院風與街頭風格的創意想法。全系列包含多款正裝、休閒服飾及鞋履配飾、包款，有格紋西裝外套、印花帽T、印花毛衣、緹花牛仔短褲等等。鳳梨玫瑰圖案有時出現在左胸，有時則和GG Supreme帆布混搭出俏皮的繁複風格。或是結合隱喻GUCCI音樂靈感的22705（1921年至今含有GUCCI一詞的歌曲數量總和）數字，暗藏品牌驚喜。