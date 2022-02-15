快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

了不起、負責！Boucheron新系列為鑽石旅程「掛」保證

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
寶詩龍（Boucheron）推出全新Etoile de Paris系列，品牌並與鑽石產業的指標性公司Sarine Technologies合作，以確保符合貴重原料的合法、公平性與公開透明。圖 / Boucheron提供（合成圖）
寶詩龍（Boucheron）推出全新Etoile de Paris系列，品牌並與鑽石產業的指標性公司Sarine Technologies合作，以確保符合貴重原料的合法、公平性與公開透明。圖 / Boucheron提供（合成圖）

每個人都需要為自己負責，而負責任的表現之一就是公開、透明。法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推出全新Etoile de Paris系列，除以巴黎著名的「星辰廣場（Place de l’Etoile）」為靈感，品牌並與鑽石產業的指標性公司Sarine Technologies合作，以確保符合貴重原料的公平、公開與透明。

自2020年始，Boucheron已經實現了100%負責任與可追溯黃金，至今品牌繼續與Sarine Technologies合作，透過先進的演算法，可辨識主鑽並對其生命周期的每個階段進行追踪，同時Boucheron也將提供主鑽的出處、尺寸、拋光和鑲嵌的詳細訊息，擁有者並可透過互動式數位平台，追蹤其所擁有鑽石的旅程。Boucheron同時再為未來設定目標、將眼光投向更高的遠方：到2025前，將實現所有關鍵原材料的100%可追溯性。

符合公平、負責為原則的全新Etoile de Paris系列，以現稱為戴高樂廣場（Place Charles de Gaulle）的星辰廣場為靈感，廣場結構在正中央猶如圓形，加上向外發散的12條大道，特殊的幾何結構，為Boucheron運用在珠寶設計上，透過0.3克拉的主鑽象徵廣場中心，並由外鑲嵌以圓形明亮式切割鑽石，像要將巴黎與星辰廣場的熱力向外發散、無遠弗屆。

於此同時，Boucheron也發表了Facette系列新品與Pivoiene系列新品等珠寶。前者的婚戒將鉑金戒身經過精緻拋光、雕刻和切割，稜角分明的亮面對比上鑽石，展現出閃耀與個性的兼容並蓄，同系列並有多款戒指、項鍊可供選擇；Pivoiene系列則一如系列名稱中文「牡丹」的華美，設計並融入象徵堅定的「中國結」與「夫妻結髮」的意念，並呈現出猶如牡丹花瓣盛放的姿態，雍容華貴、也如戀人般心意緊密相連。

BOUCHERON Facette系列系列訂婚鑽戒，鑽石、白金，價格店洽。圖 / Boucheron提供
BOUCHERON Facette系列系列訂婚鑽戒，鑽石、白金，價格店洽。圖 / Boucheron提供
BOUCHERON Pivoine 系列系列訂婚鑽戒，其設計並融入象徵堅定的「中國結」與「夫妻結髮」的意念，並呈現出猶如牡丹花瓣盛放的華麗姿態。價格店洽。圖 / Boucheron提供
BOUCHERON Pivoine 系列系列訂婚鑽戒，其設計並融入象徵堅定的「中國結」與「夫妻結髮」的意念，並呈現出猶如牡丹花瓣盛放的華麗姿態。價格店洽。圖 / Boucheron提供
Etoile de Paris系列，從巴黎的星辰廣場得到啟發，將地景結構運用在珠寶設計中，也似將巴黎的閃耀魅力、輻射發散。BOUCHERON Etoile de Paris系列訂婚鑽戒，鑽石、白金，價格店洽。圖 / Boucheron提供
Etoile de Paris系列，從巴黎的星辰廣場得到啟發，將地景結構運用在珠寶設計中，也似將巴黎的閃耀魅力、輻射發散。BOUCHERON Etoile de Paris系列訂婚鑽戒，鑽石、白金，價格店洽。圖 / Boucheron提供

鑽石 珠寶 品牌

延伸閱讀

寶格麗經典B.zero1全新風貌！裝飾波浪鑽石和鏤空logo

王陽明、蔡詩芸獨照暗藏魔鬼細節！同款珠寶大曬恩愛

精品手鍊入門推薦！VCA四葉草、卡地亞Love…經典款2.3萬起可收

香奈兒全新頂級珠寶1932系列 重置日月星的璀璨軌跡

相關新聞

明月幾時有？康斯登纖薄女表 將浪漫時時上「手」

即便是精緻的奢侈品，也有能讓人能相對輕鬆享用的快時尚。瑞士鐘表品牌康斯登（Frederique Constant）推出全...

蒸餾於二戰！麥卡倫史上最高年份酒款 The Reach 81年

麥卡倫日前發表該品牌史上最高年份威士忌——The Reach 81年。這款蒸餾於二次世界大戰期間的單桶威士忌，在雪莉橡木...

鳳梨鼠薯要買吧？GUCCI鳳梨系列男裝 混搭學院、潮流風

前幾天義大利時尚品牌GUCCI在比佛羅山莊迪歐大道（Rodeo Drive）GUCCI旗艦店舉行盛大派對，揭露全新的GU...

了不起、負責！Boucheron新系列為鑽石旅程「掛」保證

每個人都需要為自己負責，而負責任的表現之一就是公開、透明。法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推出全新Etoil...

純植物甜點！王品投創「綠帶烘焙」　蔬食者也能輕鬆吃

主打「純植物烘焙」、成為王品集團首間投創公司的「Green Bakery綠帶純植物烘焙」，全新門市自即日起正式進駐台北民...

孫藝珍新戲明天開播！搶先示範「溫暖姊姊風」針織外套

由韓國女星孫藝珍主演的《三十九》明日就要在Netflix開播了！原本這齣探討大齡女子心境的劇已讓不少類似年紀的影迷引領期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。