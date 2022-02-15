了不起、負責！Boucheron新系列為鑽石旅程「掛」保證
每個人都需要為自己負責，而負責任的表現之一就是公開、透明。法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推出全新Etoile de Paris系列，除以巴黎著名的「星辰廣場（Place de l’Etoile）」為靈感，品牌並與鑽石產業的指標性公司Sarine Technologies合作，以確保符合貴重原料的公平、公開與透明。
自2020年始，Boucheron已經實現了100%負責任與可追溯黃金，至今品牌繼續與Sarine Technologies合作，透過先進的演算法，可辨識主鑽並對其生命周期的每個階段進行追踪，同時Boucheron也將提供主鑽的出處、尺寸、拋光和鑲嵌的詳細訊息，擁有者並可透過互動式數位平台，追蹤其所擁有鑽石的旅程。Boucheron同時再為未來設定目標、將眼光投向更高的遠方：到2025前，將實現所有關鍵原材料的100%可追溯性。
符合公平、負責為原則的全新Etoile de Paris系列，以現稱為戴高樂廣場（Place Charles de Gaulle）的星辰廣場為靈感，廣場結構在正中央猶如圓形，加上向外發散的12條大道，特殊的幾何結構，為Boucheron運用在珠寶設計上，透過0.3克拉的主鑽象徵廣場中心，並由外鑲嵌以圓形明亮式切割鑽石，像要將巴黎與星辰廣場的熱力向外發散、無遠弗屆。
於此同時，Boucheron也發表了Facette系列新品與Pivoiene系列新品等珠寶。前者的婚戒將鉑金戒身經過精緻拋光、雕刻和切割，稜角分明的亮面對比上鑽石，展現出閃耀與個性的兼容並蓄，同系列並有多款戒指、項鍊可供選擇；Pivoiene系列則一如系列名稱中文「牡丹」的華美，設計並融入象徵堅定的「中國結」與「夫妻結髮」的意念，並呈現出猶如牡丹花瓣盛放的姿態，雍容華貴、也如戀人般心意緊密相連。
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