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純植物甜點！王品投創「綠帶烘焙」　蔬食者也能輕鬆吃

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
Green Bakery 綠帶純植物烘焙自即日起正式於台北民生社區開設新店。圖／王品提供
Green Bakery 綠帶純植物烘焙自即日起正式於台北民生社區開設新店。圖／王品提供

主打「純植物烘焙」、成為王品集團首間投創公司的「Green Bakery綠帶純植物烘焙」，全新門市自即日起正式進駐台北民生社區。店內延續品牌概念，透過南瓜、堅果、椰子油等天然素材，推出「繽紛杯子旦糕」、「獨創夏雪奇思」等多款植物系甜品，讓蔬食愛好者也能輕鬆享用。為慶祝新店開幕，即日起到店消費，即可獲得「燕麥扭軋糖」1份。

綠帶烘焙主廚曹思蓓原是視覺設計師，13年前成為素食主義者。由於台灣少見純植物甜點，因此投身推出純植物甜點。曹思蓓以南瓜、堅果、椰子油等天然食材、取代傳統烘焙「雞蛋、牛奶、奶油」三大動物性原料，創作出各種時髦精緻的甜點。曹思蓓和團隊在2020年也贏得「王品創世代」創業投資競賽的冠軍，成為王品集團首位創投夥伴，並於2021年合資成立新公司。

過去綠帶的空間較小，多主打線上電商、外帶市場。此次全新開幕的門市採前店後廠的模式，用餐空間可容納25人。店內延續品牌的經典產品，推出5大系列、共約70種產品（依當日實際供應為主）。其中「獨創夏雪奇思」系列，使用天然腰果製作的純植物起司，搭配上手工餅乾、在地小農水果等元素，推出不同口味的起司旦糕，包括有栗子愛觀音、檸檬夏雪、芒果夏雪等多種口味，6吋售價1,080～1,280元。

「繽紛杯子旦糕」系列則是使用紫薯、地瓜、腰果等食材製作成泥，再透過天然植物染色，藉此取代傳統的奶油，包括有莓果、檸檬、櫻桃巧克力、抹茶栗子等不同選擇，單顆160元。另外還有「法式水果塔」、「經典棒旦糕」、「優植司康」、「百味手工餅乾」等不同的系列。同時店內亦提供金萱、阿里山烏龍、香草茶、植物奶咖啡等飲品搭配，增添下午茶時光的浪漫。

業者透露，過去主打外帶、宅配的型態，因此產品不便進行過多裝飾。但隨著新店開幕，未來將有利推出更多造型精美、裝飾性強的甜品，帶來不同的選擇。為慶祝新店開幕，即日起至2月28日期間，到店消費即可獲得「燕麥扭軋糖」1份。

【Green Bakery 綠帶純植物烘焙】

地址：台北市松山區民生東路五段36巷8弄64號

電話：02-27477668

栗子愛觀音夏雪奇思，260元。記者陳睿中／攝影
栗子愛觀音夏雪奇思，260元。記者陳睿中／攝影
白草莓法式水果塔，260元。記者陳睿中／攝影
白草莓法式水果塔，260元。記者陳睿中／攝影
莓果杯子旦糕，160元。記者陳睿中／攝影
莓果杯子旦糕，160元。記者陳睿中／攝影

烘焙 甜點 品牌

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