孫藝珍新戲明天開播！搶先示範「溫暖姊姊風」針織外套

由韓國女星孫藝珍主演的《三十九》明日就要在Netflix開播了！原本這齣探討大齡女子心境的劇已讓不少類似年紀的影迷引領期盼，現在加上孫藝珍和玄彬的婚訊好消息，更是備受注目。而向來被封為「孫仙」的孫藝珍，戲裡戲外的穿搭都能成為焦點，這次在《三十九》中，她的造型勢必也將會掀起一波帶貨潮。

而日前在《三十九》釋出的海報中，孫藝珍身穿一件淺灰藍針織外套搭洋裝，流露溫柔婉約的姊姊魅力，也成功為此劇帶起話題。他所穿的外套出自義大利時尚品牌Blumarine，上面有立體玫瑰圖紋細節，浪漫優雅。搭配珊瑚橘洋裝，柔和撞色效果讓人印象深刻。