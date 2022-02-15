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孫藝珍新戲明天開播！搶先示範「溫暖姊姊風」針織外套

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
韓國國民妹妹IU在單曲《Strawberry Moon》MV中身穿Blumarine米色立體玫瑰花針織外套，顯得格外優雅俏皮。圖／Blumarine提供
韓國國民妹妹IU在單曲《Strawberry Moon》MV中身穿Blumarine米色立體玫瑰花針織外套，顯得格外優雅俏皮。圖／Blumarine提供

由韓國女星孫藝珍主演的《三十九》明日就要在Netflix開播了！原本這齣探討大齡女子心境的劇已讓不少類似年紀的影迷引領期盼，現在加上孫藝珍和玄彬的婚訊好消息，更是備受注目。而向來被封為「孫仙」的孫藝珍，戲裡戲外的穿搭都能成為焦點，這次在《三十九》中，她的造型勢必也將會掀起一波帶貨潮。

而日前在《三十九》釋出的海報中，孫藝珍身穿一件淺灰藍針織外套搭洋裝，流露溫柔婉約的姊姊魅力，也成功為此劇帶起話題。他所穿的外套出自義大利時尚品牌Blumarine，上面有立體玫瑰圖紋細節，浪漫優雅。搭配珊瑚橘洋裝，柔和撞色效果讓人印象深刻。

其實同系列不同色的外套之前韓國國民妹妹IU也曾穿過，當時她是以Blumarine白色長版的立體玫瑰針織外套造型入鏡《Strawberry Moon》的MV，展現充滿戀愛感的溫暖冬日氛圍。另外，如果想要在新年更喜氣一些，也可以選擇孫藝珍同款但不同色的鮮紅款式，搭配休閒T恤、牛仔褲或是內搭黑、白洋裝都很適合。

灰藍色立體玫瑰針織外套，70,800元。圖／Blumarine提供
灰藍色立體玫瑰針織外套，70,800元。圖／Blumarine提供
孫藝珍新戲即將開播！搶先示範「溫暖姊姊風」針織外套穿搭。圖／Blumarine提供
孫藝珍新戲即將開播！搶先示範「溫暖姊姊風」針織外套穿搭。圖／Blumarine提供
孫藝珍在《三十九》釋出的海報中，穿Blumarine立體玫瑰針織外套，流露溫柔婉約的姊姊魅力。圖／摘自IG
孫藝珍在《三十九》釋出的海報中，穿Blumarine立體玫瑰針織外套，流露溫柔婉約的姊姊魅力。圖／摘自IG
灰藍色立體玫瑰針織外套，70,800元。圖／Blumarine提供
灰藍色立體玫瑰針織外套，70,800元。圖／Blumarine提供
白色立體玫瑰針織外套，81,800元。圖／Blumarine提供
白色立體玫瑰針織外套，81,800元。圖／Blumarine提供

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