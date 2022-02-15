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這威士忌「起酵」了！ 超長發酵的雅柏起酵版限量發行

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
雅柏起酵委員會版是雅柏酒廠有史以來經歷最長發酵的酒款。圖／摘自雅柏台灣官方粉絲頁。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
雅柏起酵委員會版是雅柏酒廠有史以來經歷最長發酵的酒款。圖／摘自雅柏台灣官方粉絲頁。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

如果將一款威士忌的72小時發酵期，拉長至三個星期的話，這款威士忌會變成什麼模樣？位於蘇格蘭艾雷島的雅柏（Ardbeg）酒廠，在2007年就「被動」進行了這樣的一場實驗。實驗出來的酒款，正是這款在2022年2月發行的13年酒款——雅柏起酵（Ardbeg Fermutation）委員會版，成為史上最長發酵的雅柏泥煤怪獸。

2007年時雅柏蒸餾廠鍋爐意外損壞，在修復失敗後，總製酒師比爾．梁斯敦博士（Dr.Bill Lumsden）指示團隊打開鍋爐蓋，讓鍋爐中的液體暴露在艾雷島的空氣中，意外造就出長達三個星期的史上最長發酵期。

「我一直想嘗試讓威士忌有更長的發酵時間，這款雅柏起酵（Ardbeg Fermutation）委員會版就是這次意外實驗的產物。」比爾．梁斯敦博士表示：「大多數的雅柏威士忌僅發酵72小時，三週的發酵對我們來說是一個未知。結果這款威士忌品飲起來像在品嘗科幻小說一般，泥煤味、煙燻味與清新花香達到完美融合，濃郁的麥芽氣息賦予這款雅柏起酵（Ardbeg Fermutation）委員會版獨特的活力。」

雅柏起酵（Ardbeg Fermutation）委員會版為13年酒款，以波本橡木桶熟陳，酒精濃度49.4%，容量750毫升。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 蘇格蘭

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