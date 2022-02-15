潤色修護一支搞定！香奈兒COCO持色潤唇膏7款綻放氣色

迷人柔潤的雙唇，總能給人最佳的第一印象，而許多女孩為讓雙唇持續柔嫩，每天都得要擦護唇膏，又得要擦口紅來提亮好氣色，而香奈兒推出全新 COCO 持色潤唇膏，一支唇膏搞定潤色、修護，能夠保濕唇部，更能夠潤色，採用簡約純白外型，兼具時尚美感，讓人每天擦上唇膏，都是一次亮眼的瞬間。

香奈兒COCO持色潤唇膏含有豐富保濕成分，包括乳油木果油和橄欖菁萃油等蠟質，並有水潤複合因子配方，讓雙唇有著修護，獨特絲滑質地，容易上妝，一整天能讓雙唇保濕、也能增亮色彩。

COCO持色潤唇膏通推出7款、6種色選，其中一款為透白霧光款，讓純色充滿輕透光感，其餘6色靈感來自於香奈兒女士的La Pausa法式別墅，周遭有著許多繽紛美豔的花朵，從粉嫩色、深酒紅、野莓色均有，不管是上班、日常、逛街與派對時，都能找到適合自己的色選，薄擦是清透潤色，疊擦能有飽滿的半霧面妝感，滿足女性多樣化的妝容需求。